С понедельника по четверг в 20:15 на СТБ выходит 24-серийная авантюрная мелодрама «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш. Зрителей ждет история сильной девушки Даши, которая даже в самых трудных обстоятельствах не теряет страсти к жизни. Читайте самые интересные факты о сериале «Цвет страсти» прямо сейчас!

Video: Снялись любимые актеры зрителей СТБ: 5 интересных фактов о сериале «Цвет страсти» Читайте топ 5 интересных фактов о сериале Цвет страсти, который выходит с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ. Не пропустите сериал Цвет страсти

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5 интересных фактов о сериале «Цвет страсти»:

В сериале «Цвет страсти» зрителей СТБ ждет появление полюбившихся актеров: Екатерины Тышкевич, Екатерины Варченко, Анастасии Ивановой, Виталия Салия, Виктории Литвиненко, Дарьи Легейды, Светланы Зельбет, Ларисы Руснак и др. Сериал будет состоять из трех частей: «Оттенок измены», «Оттенок любви» и «Оттенок искупления». Сериал насчитывает 24 серии! Сюжетные линии будут развиваться быстро и очень непредсказуемо! Сериал снимала невероятно талантливая украинская сценаристка Татьяна Гнедаш! Главный автор проекта уже сняла для телеканала СТБ множество интереснейших сериалов. Среди них — «Зоя», «За витриной» и «Предвзятое отношение». Невероятно крутой сюжет! Девушка Даша по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Все улики против нее, и ей грозит длительное заключение. А безденежье и непутевая мать не дают никакой надежды на помощь толковых адвокатов. Но дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко, и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют. Неожиданно для самого себя следователь понимает, что девушка ему небезразлична…

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