 5 цікавих фактів про серіал «Колір пристрасті»:

Неймовірно крутий сюжет! Дівчина Даша за брехливим звинуваченням у вбивстві потрапляє під слідство. Усі докази проти неї, і їй загрожує тривале ув’язнення. А безгрошів’я і недолуга мати не дають ніякої надії на допомогу тямущих адвокатів. Але справа потрапляє до молодого слідчого Андрія Потапенка, і той змушує Дашу повірити, що справедливість і чесний суд існують. Несподівано для самого себе слідчий розуміє, що дівчина йому небайдужа…