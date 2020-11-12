Що новенького можна подивитися на просторах інтернету вже цієї осені? Здавалося б, за час існування телебачення вже знято-перезнято стільки, що здивувати чимось навряд чи вийде. Аж ні, є ще порох у порохівницях! Читайте в нашому матеріалі добірку найбільш очікуваних серіалів, прем’єра яких відбудеться вже цієї осені.

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«Вдалині»

Серіал розповідає неймовірну історію американської астронавтки, яка в складі міжнародної експедиції вирушає на Марс, залишивши на Землі чоловіка і дочку-підлітка. Як допомогти своїм близьким у важку хвилину, перебуваючи за мільйони кілометрів від дому, і при цьому виконати найважливішу місію? У ролі коммандера Емми Грін ― неперевершена Гіларі Свенк, володарка двох «Оскарів» і двох «Золотих глобусів».

«Хрестики-нолики»

Фантастичний серіал, який змушує подивитися на життя з іншого боку. Фільм знято за однойменною серією молодіжних романів письменниці Мелорі Блекмен, що розповідають про альтернативну Землю, де Європа була підкорена більш цивілізованими африканськими народами, а білі стали рабами і людьми другого сорту.

«Третій день»

Детективно-містичний мінісеріал з Джудом Лоу і Наомі Гарріс у головних ролях. Сюжет розповідає про невідому силу, яка притягує головних героїв на невеликий острів поблизу британського узбережжя. Серіал складається з трьох частин, пов’язаних між собою.

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«Ретчед»

Серіал розповідає передісторію однієї з головних героїнь культового фільму «Пролітаючи над гніздом зозулі» — сестри Ретчед. Які обставини змусять звичайну медсестру перетворитися на страшного монстра, що принесе багато нещастя психічно нездоровим людям. Головну роль виконує володарка «Еммі» і «Золотого глобуса» Сара Полсон. До слова, очікується два сезони по 9 серій.

«Правило Комі»

Серіал заснований на автобіографічній книзі колишнього директора ФБР Джеймса Комі. Книга «Вищий ступінь відданості» розповідає про вибори в США 2016 року і відносини Комі з нинішнім Президентом Дональдом Трампом. Як відомо, Трампа звинувачували в тому, що його перемога не могла обійтися без допомоги Кремля. Серіал вийде на екрани напередодні президентських виборів 2020 року.

Колір пристрасті

За сюжетом, дівчина Даша за брехливим звинуваченням у вбивстві потрапляє під слідство. Усі докази проти неї, і їй загрожує тривале ув’язнення, а безгрошів’я і недолуга мати не дають жодної надії на допомогу тямущих адвокатів. Та справа потрапляє до молодого слідчого Андрія Потапенка, і той змушує Дашу повірити, що справедливість і чесний суд існують. Несподівано для самого себе слідчий розуміє, що дівчина йому небайдужа.

Однак Потапенко заручений, він людина обов’язку, тому лякається несподіваного почуття. Під тиском сім’ї нареченої він відмовляється вести справу Даші і самоусувається від її проблем. Дівчина повинна відбути 10 років в ув’язненні. Через деякий час Андрій спробує все виправити, але Даша вже викреслить його зі свого життя. Попереду в неї завзята боротьба за місце під сонцем, за справедливість, а ще за щастя з чоловіком, який їй зовсім не підходить, ― слідчим Андрієм Потапенком.

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