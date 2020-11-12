Что новенького можно посмотреть на просторах интернета уже этой осенью? Казалось бы, за время существования телевидения уже снято-переснято столько, что удивить чем-то вряд ли получится. А нет, есть еще порох в пороховницах! Читайте в нашем материале подборку самых ожидаемых сериалов, премьера которых состоится этой осенью.

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«Вдали»

Сериал рассказывает невероятную историю американской астронавтки, которая в составе международной экспедиции отправляется на Марс, оставив на Земле мужа и дочь-подростка. Как помочь своим близким в трудную минуту, находясь за миллионы километров, и при этом выполнить важнейшую миссию? В роли коммандера Эммы Грин ― непревзойденная Хилари Суэнк, обладательница двух «Оскаров» и двух «Золотых глобусов».

«Крестики-нолики»

Фантастический сериал, который заставляет посмотреть на жизнь с другой стороны. Картина снята по одноименной серии молодежных романов писательницы Мэлори Блэкмэн, рассказывающих об альтернативной Земле, где Европа была покорена более цивилизованными африканскими народами, а белые стали рабами и людьми второго сорта.

«Третий день»

Детективно-мистический мини-сериал с Джудом Лоу и Наоми Харрис в главных ролях. Сюжет сериала рассказывает о неизвестной силе, которая притягивает главных героев на небольшой остров вблизи британского побережья. Сериал состоит из трех частей, связанных между собой.

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«Рэтчед»

Сериал рассказывает предисторию одной из главных героинь культового фильма «Пролетая над гнездом кукушки» – сестры Рэтчед. Какие обстоятельства заставят обычную медсестру превратиться в страшного монстра, которая принесет много несчастья психически нездоровым людям. Главную роль исполняет обладательница «Эмми» и «Золотого глобуса» Сара Полсон. К слову, ожидается два сезона по 9 серий.

«Правило Коми»

Сериал основан на автобиографической книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Книга «Высшая степень преданности» рассказывает о выборах в США 2016 года и отношениях Коми с нынешним Президентом Дональдом Трампом. Как известно, Трампа обвиняли в том, что его победа не могла обойтись без помощи Кремля. Сериал выйдет на экраны в преддверии президентских выборов 2020 года.

Цвет страсти

По сюжету, девушка Даша по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Все улики против нее, и ей грозит длительное заключение, а безденежье и непутевая мать не дают никакой надежды на помощь толковых адвокатов. Но дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко, и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют. Неожиданно для самого себя следователь понимает, что девушка ему небезразлична.

Но Потапенко помолвлен, он человек долга, поэтому пугается неожиданно охватившего его чувства. Под давлением семьи невесты он отказывается вести дело Даши и самоустраняется от ее проблем. Девушка должна отбыть 10 лет в заключении. Спустя время Андрей попытается все исправить, но Даша уже вычеркнет его из своей жизни. Впереди у нее упорная борьба за место под солнцем, за справедливость, а еще за счастье с таким неподходящим для нее мужчиной – следователем Андреем Потапенко.

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