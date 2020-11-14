18 ноября в 20:15 на СТБ стартует четырехсерийная мелодрама «Второй шанс на первую любовь» кинокомпании Star Media.

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В центре сюжета – 15-летняя Ирина, у которой много секретов. Она скрывает, что ее всегда и во всем безупречная мать тихо спивается. Еще год назад мать Ирины работала в НИИ и была уважаемым человеком, но НИИ закрылся, и матери пришлось стать швеей-надомницей. Новую работу она ненавидит, личную жизнь устроить не удается, и женщина пьет от безысходности. Девочке все чаще приходится выполнять заказы за мать. Впрочем, Ирина не жалуется – ей нравится эта работа, и у нее очень хорошо получается. Но самый большой секрет Ирины – это ее первая любовь. Он – ожившая девичья мечта: красив, умен и отпрыск богатых родителей. Их роман приходится держать в тайне, потому что родители парня – ужасные снобы. Но рано или поздно все тайное становится явным, и об отношениях пары узнают его родители, наводят справки об избраннице сына и приходят в ужас! Ирина – дочь алкоголички. Очень быстро родные отсылают сына в Англию. Так быстро, что у парня даже нет времени попрощаться.

«В этом сериале мы исследуем жизненные ситуации, в которых может оказаться каждый, — объясняет режиссер Владимир Янощук. — Порой обстоятельства бывают сильнее нас и оказывается, что то, чего мы так сильно хотели, вовсе не является нашей целью».

Исполнительница главной роли, актриса Валерия Шкирандо, рассказывает о своей героине: «Ирина только кажется легкой, а на самом деле она бережет то, что у нее есть на данный момент. Работа, мама и сын — три основных кита, на которых держится ее жизнь. Она — чистая, верная, стремящаяся к светлым идеалам. Ира, как и любая женщина, хочет, чтобы ее любили и оберегали — это причина ее поступков».

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«Нельзя уверенно сказать, что кто-то из героев этой мелодрамы однозначно хороший или плохой. Все они как один стремятся к счастью, — размышляет актер Виталий Кудрявцев. — История настолько нетривиальная и в то же время узнаваемая, что многие зрители ее запросто смогут примерить на себя. Нечто подобное мы видим сплошь и рядом среди наших близких, знакомых и друзей. В разных ситуациях люди, бывает, проявляются совершенно с неожиданной стороны — с темной или светлой. И в этом, мне кажется, кроется немалая доля будущего успеха телефильма».

В ролях: Валерия Шкирандо, Даша Боцманова, Виталий Кудрявцев, Даня Каменский, Дмитрий Сарансков, Ирина Мельник, Ирина Мак и др.

Режиссер-постановщик — Владимир Янощук; оператор-постановщик — Владимир Иванов; художник-постановщик — Александр Гринько; композитор — Никита Янощук; продюсер — Артем Долежаль.

Как закончится эта история и какие повороты уготованы судьбой героям мелодрамы «Второй шанс на первую любовь», смотрите уже в среду, 18 ноября, в 20:15 на СТБ.

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