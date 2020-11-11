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Снялись любимые актеры зрителей СТБ: 5 интересных фактов о сериале «Цвет страсти»

11.11.2020

23 ноября в 20:15 на СТБ состоится премьера 24-серийной авантюрной мелодрамы «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш. Зрителей ждет история сильной девушки Даши, которая даже в самых трудных обстоятельствах не теряет страсти к жизни. Читайте самые интересные факты о сериале «Цвет страсти» прямо сейчас!

  1. В сериале «Цвет страсти» зрителей СТБ ждет появление полюбившихся актеров: Екатерины Тышкевич, Екатерины Варченко, Анастасии Ивановой, Виталия Салия, Виктории Литвиненко, Дарьи Легейды, Светланы Зельбет, Ларисы Руснак и др.
  2. Сериал будет состоять их трех частей: «Оттенок измены», «Оттенок любви» и «Оттенок искупления». 
  3. Сериал насчитывает 24 серии! Сюжетные линии будут развиваться быстро и очень непредсказуемо!
  4. Сериал снимала невероятно талантливая украинская сценаристка Татьяна Гнедаш! Главный автор проекта уже сняла для телеканала СТБ множество интереснейших сериалов. Среди них — «Зоя», «За витриной» и «Предвзятое отношение». 
  5. Невероятно крутой сюжет! Девушка Даша по лживому обвинению в убийстве попадает под следствие. Все улики против нее, и ей грозит длительное заключение. А безденежье и непутевая мать не дают никакой надежды на помощь толковых адвокатов. Но дело попадает к молодому следователю Андрею Потапенко, и тот заставляет Дашу поверить, что справедливость и честный суд существуют. Неожиданно для самого себя следователь понимает, что девушка ему небезразлична… 

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