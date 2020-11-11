Уже 23 ноября, в 20:15 на СТБ состоится премьера 24-серийной авантюрной мелодрамы «Цвет страсти» автора Татьяны Гнедаш. Зрителей ждет история сильной девушки Даши, которая даже в самых трудных обстоятельствах не теряет страсть к жизни. Читайте 5 удивительных фактов об актерах нового сериала «Цвет страсти» прямо сейчас!

Полина Калмыкова. Актриса свободно владеет тремя языками: украинским, русским и английским. Занимается народной, современной и классической хореографией. Также играет на трех музыкальных инструментах: гитаре, фортепиано и баяне. Дарья Легейда. В школьные годы профессионально занималась легкой атлетикой. С ранних лет мечтала о карьере певицы и актрисы. 5 лет занималась в Одесской хореографической школе, 5 лет выступала в танцевальном коллективе «Браво». Освоила классический, народный, акробатический, ирландский танцы, а также степ. Затем 3 года обучалась в Киевской балетной академии, курс современного танца (контемп, модерн, хип-хоп). Светлана Зельбет. В юношеском возрасте работала ведущей на телевидении — вела программу «А, ну-ка, девочки!» и музыкальную передачу «440 герц». После школы сразу поступила в ГИТИС. Лариса Руснак. Заслуженная артистка Украины. Вела телешоу «Лото-Забава», часто участвует в озвучивании и дубляже зарубежных фильмов. Виктория Литвиненко. Всю свою сознательную жизнь мечтала стать актрисой. С пяти лет занималась бальными танцами. С 2004 года выступает на сцене Центра современного искусства «ДАХ».

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