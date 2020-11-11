Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Заслужені артисти, балерини і танцюристи: 5 дивовижних фактів про акторів серіалу «Колір пристрасті»

11.11.2020

Уже 23 листопада, о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра 24-серійної авантюрної мелодрами «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш. На глядачів чекає історія сильної дівчини Даші, яка навіть за найважчих обставин не втрачає пристрасті до життя. Читайте 5 дивовижних фактів про акторів нового серіалу «Колір пристрасті» просто зараз!

  1. Поліна Калмикова. Актриса вільно володіє трьома мовами: українською, російською та англійською. Займається народною, сучасною та класичною хореографією. Також грає на трьох музичних інструментах: гітарі, фортепіано і баяні.
  2. Дар’я Легейда. У шкільні роки професійно займалася легкою атлетикою. З раннього дитинства мріяла про кар’єру співачки і актриси. 5 років займалася в Одеській хореографічній школі, 5 років виступала в танцювальному колективі «Браво». Освоїла класичний, народний, акробатичний, ірландський танці, а також степ. Потім 3 роки навчалася в Київській балетній академії, курс сучасного танцю (контемп, модерн, хіп-хоп).
  3. Світлана Зельбет. У юнацькому віці працювала ведучою на телебаченні ― вела програму «Нумо, дівчата!» і музичну передачу «440 герц». Після школи відразу вступила в Російський інститут театрального мистецтва (ГИТИС).
  4. Лариса Руснак. Заслужена артистка України. Вела телешоу «Лото-Забава», часто бере участь в озвученні і дубляжі зарубіжних фільмів.
  5. Вікторія Литвиненко. Усе своє свідоме життя мріяла стати актрисою. З п’яти років займалася бальними танцями. З 2004 року виступає на сцені Центру сучасного мистецтва «ДАХ».

Більше на тему: Олексій Суровцев: біографія актора серіалу «Слід»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close