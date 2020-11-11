Уже 23 листопада, о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра 24-серійної авантюрної мелодрами «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш. На глядачів чекає історія сильної дівчини Даші, яка навіть за найважчих обставин не втрачає пристрасті до життя. Читайте 5 дивовижних фактів про акторів нового серіалу «Колір пристрасті» просто зараз!

Поліна Калмикова. Актриса вільно володіє трьома мовами: українською, російською та англійською. Займається народною, сучасною та класичною хореографією. Також грає на трьох музичних інструментах: гітарі, фортепіано і баяні.

Дар’я Легейда. У шкільні роки професійно займалася легкою атлетикою. З раннього дитинства мріяла про кар’єру співачки і актриси. 5 років займалася в Одеській хореографічній школі, 5 років виступала в танцювальному колективі «Браво». Освоїла класичний, народний, акробатичний, ірландський танці, а також степ. Потім 3 роки навчалася в Київській балетній академії, курс сучасного танцю (контемп, модерн, хіп-хоп).

Світлана Зельбет. У юнацькому віці працювала ведучою на телебаченні ― вела програму «Нумо, дівчата!» і музичну передачу «440 герц». Після школи відразу вступила в Російський інститут театрального мистецтва (ГИТИС).

Лариса Руснак. Заслужена артистка України. Вела телешоу «Лото-Забава», часто бере участь в озвученні і дубляжі зарубіжних фільмів.