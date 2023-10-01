Формула щастя 1 серия смотреть онлайн от 01.10.2023

Серия 1 | 01.10.2023 | Сезон 1

Встречайте остросюжетную криминальную новинку на СТБ – смотрите онлайн сериал Формула щастя 1 серия от 01.10.2023!

Однажды известный бизнесмен Денис Демидов сбил насмерть местного рыбака и скрыл свое преступление. Через несколько дней мужчина подписал подозрительный контракт с немецкой компанией, а вскоре был найден убитым на собственной даче… В сериале Формула щастя вы узнаете, какие тайны и темные дела скрывает эта загадочная история. Как смертельное ДТП повлекло за собой ряд несчастий, которые выпали на долю жены Демидова? Кто решил подставить Инну? Узнайте прямо сейчас в сериале Формула щастя.

Еще вчера Инна Демидова была успешной ученой, которая создала уникальный медицинский препарат, гордилась безупречной репутацией и заботилась о дочери. А сейчас женщину обвиняют в убийстве собственного мужа и хотят отобрать всё, чем она дорожит. Сможет ли Инна вырваться из СИЗО и сама расследовать смерть Дениса? Кто хочет разрушить ее жизнь? Смотрите онлайн в детективной мелодраме Формула щастя 1 серия от 01.10.2023 на сайте СТБ.

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