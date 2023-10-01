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Video: Формула щастя 1 серія дивитись онлайн від 01.10.2023

Серіал Формула щастя 1 серія від 01.10.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Формула щастя 1 сезон 1 серія вже на сайті СТБ
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Серія 1 | 01.10.2023 | Сезон 1

Зустрічайте гостросюжетну кримінальну новинку на СТБ – дивіться онлайн серіал Формула щастя 1 серія від 01.10.2023!

Однієї ночі відомий бізнесмен Денис Демидов збив насмерть місцевого рибалку й приховав свій злочин. Через кілька днів чоловік підписав підозрілий контракт з німецькою компанією, а згодом його знайшли вбитим на власній дачі… У серіалі Формула ви дізнаєтесь, які таємниці та темні справи приховує ця загадкова історія. Як смертельна ДТП спричинила низку нещасть, що випали на долю дружини Демидова? Хто вирішив підставити Інну? Дізнайтеся просто зараз у серіалі Формула щастя.

Ще вчора Інна Демидова була успішною науковицею, яка створила унікальний медичний препарат, пишалася бездоганною репутацією й піклувалася про донечку. А зараз жінку звинувачують у вбивстві власного чоловіка й хочуть відібрати все, чим вона дорожить. Чи зможе Інна вирватися з СІЗО й сама розслідувати смерть Дениса? Хто хоче зруйнувати її життя? Дивіться онлайн у детективній мелодрамі Формула щастя 1 серія від 01.10.2023 на сайті СТБ.

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