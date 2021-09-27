Смотрите онлайн авантюрный сериал Цвет мести на сайте СТБ!
Мария посвятила свою жизнь воспитанникам детдома. Она готова ради них на все – даже на преступление.
Марию арестовали по обвинению в убийстве опасного контрабандиста. Женщина попадает в ту же колонию, где до этого отбывала наказание ее дочь Даша Гомонай. Красивой, интеллигентной, привыкшей к своему высокому статусу женщине в сериале Цвет мести будет непросто выжить в суровой тюремной обстановке. Повсюду в колонии она будет встречать знаки – напоминания о Даше, которую все считают погибшей.
Даша осталась на воле. Под именем Надежды она продолжает работать в детдоме Марии и пытается придумать, как помочь томящейся в неволе матери. Сможет ли Мария вернуть свободу и обрести семью? Смотрите в сериале Цвет мести на сайте СТБ!
В ролях: Юрий Фелипенко, Дарья Легейда, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Виталий Салий и другие
Автор сериала: Татьяна Гнедаш
Режиссер: Дмитрий Гольдман
Количество серий: 24
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