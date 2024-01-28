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Video: Цвет мести: 22 серия смотреть онлайн

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Цвет мести | 28.01.2024 | 2024

Смотрите онлайн сериал Цвет мести 22 серия! Теперь Андрей и Даша снова вместе, однако им некогда расслабляться и радоваться своему воссоединению. Маша все еще в опасности. Они с тревогой следят за новостями о том, что происходит в женской колонии.

София Горбач в 22 серии сериала Цвет мести объявила карантин. Якобы из-за серьезной инфекции на территорию колонии может заходить только медицинский персонал. Даже адвокаты не могут общаться со своими подзащитными. Именно этого и добивается София – изолировать Машу и заставить ее близких думать, что она в серьезной опасности.

Однако Даша и Евгений не единственные, кого беспокоит судьба Маши. Марту тоже волнует, что происходит с ее подругой. Но как добраться до Маши, если она в изоляторе? Узнайте прямо сейчас, что она сделает ради того, чтобы помочь подруге! Смотрите в сериале Цвет мести 22 серия от 28.01.2024!

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Смотреть онлайн сериал Цвет мести – 23 серия от 28.01.2024

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