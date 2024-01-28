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Video: Цвет мести: 23 серия смотреть онлайн

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Цвет мести | 28.01.2024 | 2024

В сериале Цвет мести 23 серия от 28.01.2024 Машу придется спасать! Борисов и София похитят женщину и сделают так, что это будет выглядеть как побег. Теперь Мария Матвиенко в розыске, а София готова выдвигать свои требования. Она уверена: теперь-то Даша Гомонай от нее никуда не сбежит!

София хочет раз и навсегда расквитаться с Дашей в 23 серии Цвет мести. Отец Софии умер, и теперь она еще больше исполнилась ненависти к Гомонай, которую винит во всех своих бедах. Теперь, когда у нее в заложницах Маша, София заставит Дашу выйти из тени и раскрыть свою личность. Чего добивается Горбач? И что она сделает, когда узнает, что Даша все это время скрывалась под ее носом? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет мести 23 серия от 28.01.2024!

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