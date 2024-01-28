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Video: Цвет мести: 24 серия смотреть онлайн

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Цвет мести | 28.01.2024 | 2024

Смотрите финал сериала Цвет мести 24 серия на официальном сайте СТБ! Чем закончится история Даши Гомонай и ее матери Марии Матвиенко? Будут ли женщины счастливы и любимы, и получат ли виновные по заслугам? Узнайте прямо сейчас!

Софии, Андрею и Даше в 24 серии сериала Цвет мести удастся выжить после взрыва, а Евгений воспользуется возможностью увести Марию с собой. Он готов удерживать жену силой, чтобы она уехала с ним за границу. Даша помчится вслед за матерью и впервые окажется лицом к лицу с мужчиной, который хладнокровно убил ее отца и оставил Дашу без родителей на долгие 22 года. Смогут ли Даша и Маша вырваться из лап Евгения и начать нормальную жизнь? И что случится с Софией? Узнайте прямо сейчас – смотрите Цвет мести 24 серия онлайн.

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