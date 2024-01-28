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Video: Колір помсти: 24 серія дивитись онлайн

Дивитись онлайн серіал Колір помсти - 24 серія. Багатосерійний фільм Колір помсти (Колір пристрасті 2 сезон) серія 24 вже на сайті
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Дивіться фінал серіалу Колір помсти 24 серія на офіційному сайті СТБ! Чим закінчиться історія Даші Гомонай і її матері Марії Матвієнко? Чи будуть жінки щасливі і кохані, і чи отримають винні по заслугах? Дізнайтеся просто зараз!

Софії, Андрію і Даші в 24 серії серіалу Колір помсти вдасться вижити після вибуху, а Євген скористається можливістю відвести Марію з собою. Він готовий утримувати дружину силою, щоб вона поїхала з ним за кордон. Даша помчить слідом за матір’ю і вперше опиниться віч-на-віч із чоловіком, який холоднокровно вбив її батька і залишив її без батьків на довгі 22 роки. Чи зможуть Даша і Маша вирватися з лап Євгенія і почати нормальне життя? І що трапиться з Софією? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Колір помсти 24 серія онлайн.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Колір помсти

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