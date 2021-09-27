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Дивіться онлайн авантюрний серіал Колір помсти на сайті СТБ!

Марія присвятила своє життя вихованцям дитбудинку. Вона готова заради них на все – навіть на злочин.

Марію заарештували за звинуваченням у вбивстві небезпечного контрабандиста. Жінка потрапляє в ту ж колонію, де до цього відбувала покарання її дочка Даша Гомонай. Гарній, інтелігентній жінці, яка звикла до свого високого статусу в серіалі Колір помсти буде непросто вижити в суворій тюремної обстановці. Всюди в колонії вона зустрічатиме знаки – нагадування про Дашу, яку всі вважають загиблою.

Даша залишилася на волі. Під ім’ям Надії вона продовжує працювати в дитбудинку Марії і намагається придумати, як допомогти  матері, яка нудиться в неволі. Чи зможе Марія повернути свободу і знайти сім’ю? Дивіться в серіалі Колір помсти на сайті СТБ!

У ролях: Юрій Феліпенко, Дар’я Легейда, Поліна Калмикова, Вікторія Литвиненко, Віталій Салій та інші

Автор серіалу: Тетяна Гнєдаш
Режисер: Дмитро Гольдман
Кількість серій: 24

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