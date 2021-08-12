Смотрите сериал Счастлива вопреки 14 серия от 12.08.2021 на сайте СТБ. В дом Виноградовых приходят следователи – во время ссоры Женя убила Дениса. И хотя Ангелина Степановна пыталась взять всю вину на себя, дочь призналась во всем милиции и отправилась в женскую колонию. Спустя несколько лет к ней на свидание приходит Лена Самойлова, которая теперь работает журналисткой в одном крупном издании. Подруга рассказывает Жене о том, как теперь живет ее мама и сын, а также просит помощи у девушки. В колонию скоро должна прибыть новая заключенная – Настя Вилкова. Девушка была наводчицей в ограблении ювелирной выставки, и Женя должна узнать, где преступница спрятала драгоценности. Удастся ли Виноградовой выполнить задание? Смотрите в сериале Счастлива вопреки 14 серия от 12.08.2021 прямо сейчас!

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