Смотрите онлайн продолжение драматического сериала Ничто не случается дважды серия 9 от 18.08.2021 на телеканале СТБ!

Вадим увозит влюбленную Машу в Испанию.

Телеведущей Аглае предлагают сделать ток-шоу о покойное оперной диве Лидии Потехиной. Никто не знает, что дива сыграла роковую роль в судьбе героини «Ничто не случается дважды» Аглаи.

А между тем нотариус зовет Аглаю, чтобы огласить завещание покойной Лидии Николаевны Потехиной.

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