Олеся Жураковская: Спасибо, что выбрали меня, что я ― мама

19 февраля в 20:15 ко Дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ покажет 4-серийную драму «Мама», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. Исполнительница главной роли Олеся Жураковская рассказала о работе в сериале «Мама», Донбассе и войне. Подробности ― далее в материале.

Совсем скоро зрители телеканала СТБ увидят особую картину «Мама» с вами в главной роли. Как проходили съемки?

Моя работа истощает меня и влюбляет, я мечтала о ней и погрузилась с первого мгновения. Здесь есть все: история, судьба, команда, преданность, вера, безграничная любовь. Спасибо, что выбрали меня, что я ― мама!

А как проходил съемочный день?

Изо дня в день с шести часов утра в росе, холоде, в полях, квартирах, на старых железнодорожных станциях, где от лязга поездов голова идет кругом, в забегаловках… Уставшие, но счастливые, мы создавали наше кино «Мама». Мы ― партнеры, каждый отрабатывал свое звено, каждый незаменим и уникален. Все в любви и все о любви.

Что для вас значит война?

Сплошная боль.

Как вы думаете, что чувствует мать, отправляя ребенка на фронт?

Безграничный страх и бессилие, потому что ничего от матери не зависит, только молиться за своего ребенка.

Есть ли кто-то из ваших знакомых на Донбассе?

Дело в том, что, когда началась война, я начала ходить в госпиталь. Очень много ребят ко мне приходили на спектакль, поэтому у меня очень много знакомых на Донбассе. Всех не назову. Много фотографий, воспоминаний. Иных уж нет. Кто-то ранен, опустошенный вернулся с войны. Это очень для меня глубокая и личная история. Я считаю, что это такая боль, которая должна отболеть. И с большой ответственностью к ней отношусь, потому что понимаю, что могу транслировать свою точку зрения на все происходящее. Свою позицию, человеческую, в первую очередь. Будет трудно, потому что будет очень болеть, но через это осознание и через боль есть возможность рассказать… Есть возможность рассказать другим мамам, которым мало помогает государство, к сожалению, сказать им, что они не прозрачны, что мы их видим, что мы рядом с ними. Потому что в такой ситуации очень важно осознавать, что они не одни.

Как вы думаете, что объединяет всех украинцев?

Я всегда гордилась тем, к какой нации я принадлежу. Это не какие-то слова высокопарные. Я восемь лет жила в России, я училась в России. И я думаю, что общая черта у нас, украинцев, ― то, что мы очень гордая нация, очень сильная. Мы очень добрая нация, терпеливая. Я думаю, что это то, что нам поможет все преодолеть и выжить в сложный период.

С чем у вас ассоциировался Донбасс до войны?

Вы знаете, только хорошие ассоциации, потому что я там была ― в Донецке, до войны, я была на «Донбасс-Арене», я была в аэропорту. И то, что было потом с аэропортом… Собственно, это спектр нашей жизни. От того, что было, и то, что в конце концов имеем.

Ассоциации были только хорошие! И от людей так же. Хотя одна моя подруга-актриса говорила (она работала там много лет и жила): «Ты знаешь, Леся, странно, но там такое впечатление, что 2000 год так и не наступил. Никогда не наступил». Я вот этого не понимала, но думаю, что как раз средства массовой информации, вообще государственная политика, то, что люди были как бы немного за пределами украиноязычного сообщества, нашей культуры, сыграло очень ужасную роль, потому что люди чувствовали себя где-то посередине ― и не там, и не там.

Как вы думаете, почему этот проект важен для украинцев?

Ведется гибридная война. Мы взрослые и сознательные люди, должны это понимать. И делать все, чтобы настоящая информация о нас, о том, что происходит у нас в стране, распространялась по всему миру. Поэтому проект «Мама» с этой точки зрения очень важен. Очень важен с человеческой точки зрения. Я считаю, что о матерях, о наших ребятах надо говорить. Потому что в такой, обычной, жизни люди, видите, забывают. Они себе существуют в своих семьях, ходят на работу, едят, танцуют в клубах. А в это время мальчики в блиндажах защищают родину. А я хочу, чтобы мы помнили об этом. Чтобы мы помогали, чтобы мы были рядом. Чтобы наша сплошная энергия была объединена.

Какие слова поддержки вы сказали бы ребятам, которые на войне, и их матерям?

Во-первых, это то, что я безмерно ― и делаю это в жизни ― благодарю, буду благодарить, кланяться в ноги мамам, которые воспитали лучших из лучших. Потому что я уверена, что там, действительно, лучшие из лучших. Хочу им сказать, что они сильнейшие на планете Земля, эти мамы. Что именно они держат небо над этой страной. И пожелала бы им просто сил, веры и правды за ними. Чтобы они не уставали, чтобы они двигались, чтобы они искали своих детей. Они будут это делать, конечно. Но чтобы они заставляли и государство, чтобы мы помогали им заставлять государство заботиться о наших воинах.

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