Тамара Антропова: Фильм «Мама» — настоящий и живой

Телеканал СТБ и компания «Основа Фильм Продакшн» закончили съемки 4-серийной драмы «Мама», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. Премьера проекта в эфире СТБ запланирована на февраль 2021 года. А пока читатели сайта телеканала СТБ смогут узнать, каких героев и сюжетные линии предстанут в проекте. Читайте интервью с актрисой фильма «Мама» Тамарой Антроповой прямо сейчас!

Расскажите подробнее о вашем персонаже в фильме «Мама».

Как я поняла, то она действительно очень любит своего мужа. Я это увидела, когда вошла в кадр с Константином Корецким, когда он заигрывает с Ниной (мамой, Олесей Жураковской. — Прим. ред.). У меня тогда все прям внутри свело! И то, как он говорил… Я думала: «Вот блин!». А Люська — это типичная украинская женщина, которая взвалила на себя все, что только можно, и еще обвиняет всех окружающих в этом. Она взвалила на себя полностью весь быт, дочку, заработок, еще и мужа. Таким образом, муж вроде как и пытается что-то сделать, но у него не получается. Под Люськиным напором мало кто вообще устоит. Ее бы энергию в другое русло, то, может быть, что-то и получилось бы!

Какая сцена в фильме «Мама» — ваша любимая?

Ой, я ее недавно перечитывала! Во-первых, мне понравилась сцена, где Люська прощается с Нинкой. Ну, Люська — это противоречие! Она типичная украинская женщина и, мало того, она пронизана страхом до мозга костей! Страхом тех обстоятельств, которые есть. Она очень живая! У нее все пульсирует! И вот эта финальная сцена, когда она прощается с Ниной… У меня мурашки… Осознание раскола между Украиной и ЛНР…

А позитивные были?

Конечно! Мне очень нравится сцена, когда Люська после долгих лет неимения половой жизни по факту пошла соблазнять своего бывшего мужа Костю. Но она кострубатая: когда пришла соблазнять, он даже не понял! (Смеется. — Прим. ред.).

Почему фильм «Мама» должны посмотреть зрители?

Во-первых, мне нравится, что здесь не какие-то выдуманные персонажи и люди, а абсолютно нормальная и честная жизнь. И эта история о том, что на данный момент происходит в нашей стране. Это — война. У нас показано много разных чувств, и все они очень важны. Особенно материнство. Они очень цепляют… Фильм «Мама» назван ведь не просто так… Он — настоящий и живой.

Параллельно с фильмом «Мама» вы снимались еще в одном украинском сериале. Как вы все успеваете? Как у вас начинается день?

С большим удовольствием! Самое главное — чтобы ассистент и кастинг-директор смогли правильно все спланировать. А так, я с большим удовольствием приезжаю с одной площадки на другую и быстренько переключаюсь. Это помогает сильно не застревать в одном образе и персонаже, потому что я слишком к ним эмпатична. Мне нравится сама игра: пару часов назад я играла сильную леди, а здесь я обыкновенная, простая Люська. Именно вот в этой игре мне очень нравится существовать. Мало того, мне очень нравится, когда у меня два параллельных проекта. Я так лучше сохраняю себя. У меня есть баланс.

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