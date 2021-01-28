Не пропустите всеукраинскую премьеру драмы ко Дню памяти Героев Небесной Сотни – смотрите онлайн сериал Мама с 19 февраля на СТБ!

Главная героиня поедет на оккупированную территорию востока Украины, чтобы спасти сына из плена врага. Но во время нелегких поисков самого родного человека, преодоления испытаний, которые выпадут на ее долю, она станет мамой еще для нескольких раненых солдат. Ведь чужих сыновей в военное время не бывает! Смотрите щемящую историю главной героини уже с 19 февраля на СТБ в сериале Мама!

Video: Сериал Мама смотрите с 19.02.2021 на СТБ

Мама на СТБ уже 19 февраля. Смотрите трейлер сериала Мама прямо сейчас