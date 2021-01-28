Не пропустіть всеукраїнську прем’єру драми до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні – дивіться онлайн серіал Мама з 19 лютого на СТБ!

Головна героїня поїде на окуповану територію сходу України, аби врятувати сина із полону ворога. Але під час нелегких пошуків найріднішої людини, подолання випробувань, які випадуть на її долю, вона стане мамою ще для декількох поранених солдатів. Адже чужих синів під час війни не буває! Дивіться щемливу історію головної героїні вже з 19 лютого на СТБ у серіалі Мама!

Video: Серіал Мама дивіться з 19.02.2021 на СТБ

Мама на СТБ вже 19 лютого. Дивіться трейлер серіалу Мама просто зараз