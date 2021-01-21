Тамара Антропова: Фільм «Мама» ― справжній і живий

Телеканал СТБ і компанія «Основа Фільм Продакшн» закінчили зйомки 4-серійної драми «Мама», події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Прем’єра проєкту в ефірі СТБ запланована на лютий 2021 року. А поки читачі сайту телеканалу СТБ зможуть дізнатися, яких героїв і сюжетні лінії нам підготував проєкт. Читайте інтерв’ю з актрисою фільму «Мама» Тамарою Антроповою просто зараз!

Розкажіть докладніше про вашого персонажа у фільмі «Мама».

Як я зрозуміла, то вона справді дуже кохає свого чоловіка. Я це побачила, коли увійшла в кадр із Костянтином Корецьким, коли він загравав із Ніною (мамою, Олесею Жураківською. ― Прим. ред.). У мене тоді аж усе всередині зсудомило! І те, як він говорив… Я думала: «От блін!». А Люська ― це типова українська жінка, яка звалила на себе все, що тільки можна, і ще звинувачує всіх оточуючих у цьому. Вона взяла на себе повністю весь побут, дочку, заробіток, ще й чоловіка. Таким чином, чоловік ніби як і намагається щось зробити, але в нього не виходить. Під Люсьчиним напором мало хто взагалі встоїть. Її б енергію в інше русло, то, може, щось і вийшло б!

Яка сцена у фільмі «Мама» ваша улюблена?

Ой, я її недавно перечитувала! По-перше, мені сподобалася сцена, де Люська прощається з Нінкою. Ну, Люська ― це сама суперечність! Вона типова українська жінка, і, мало того, вона пронизана страхом до мозку кісток! Страхом перед тими обставинами, які є. Вона дуже жива! У неї все пульсує! І ось ця фінальна сцена, коли вона прощається з Ніною… У мене мурашки… Усвідомлення розколу між Україною і ЛНР …

А позитивні були?

Звісно! Мені дуже подобається сцена, коли Люська після довгих років відсутності статевого життя по суті пішла спокушати свого колишнього чоловіка Костю. Але вона кострубата: коли прийшла спокушати, він навіть не зрозумів! (Сміється. ― Прим. ред.).

Чому фільм «Мама» повинні подивитися глядачі?

По-перше, мені подобається, що тут не якісь вигадані персонажі і люди, а абсолютно нормальне і чесне життя. І ця історія про те, що на цей момент відбувається в нашій країні. Це війна. У нас показано багато різних почуттів, і всі вони дуже важливі. Особливо материнство. Вони дуже чіпляють… Фільм «Мама» названий же не просто так… Він ― справжній і живий.

Паралельно з фільмом «Мама» ви знімалися ще в одному українському серіалі. Як ви все встигаєте? Як у вас починається день?

З великим задоволенням! Найголовніше ― щоб асистент і кастинг-директор змогли правильно все спланувати. А так, я з великим задоволенням приїжджаю з одного майданчика на інший і швиденько переключаюсь. Це допомагає сильно не застрявати в одному образі і персонажі, тому що я занадто до них емпатична. Мені подобається сама гра: кілька годин тому я грала сильну леді, а тут я звичайна, проста Люська. Саме ось у цій грі мені дуже подобається існувати. Мало того, мені дуже подобається, коли у мене два паралельні проєкти. Я так краще зберігаю себе. У мене є баланс.

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