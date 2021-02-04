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Эммануил Виторган: о съемках сериала «Счастлива вопреки», Киеве и детях

04.02.2021

8 февраля в 20:15 сериальные премьеры СТБ откроет мелодрама «Счастлива вопреки». Фильм будет состоять из 16 серий. Редакция сайта телеканала СТБ пообщалась на съемках сериала с 81-летним актером Эммануилом Виторганом. Что известный актер думает о своей роли и сериале в целом? Читайте прямо сейчас!

Расскажите о своем персонаже в сериале «Счастлива вопреки». Какой он?

Мой герой очень много чего сделал, чтобы быть таким. Но я думаю, самое главное для меня — что я играл отрицательного персонажа. Потому что отрицательный персонаж для меня — это перспектива. Когда понимаешь, что нормальным людям так жить не свойственно. Поэтому для меня так важны эти роли, и я никогда не отказываюсь от негативных персонажей. Это замечательно, когда ты можешь быть тем, кем хочешь. Несмотря на все. Кино для меня — это продолжение жизни! А уж какое продолжение жизни, когда ты в 79 лет рожаешь двух детей! Это, конечно, всех поражает! За дочурок я очень сильно благодарен своей жене! 

Как, на ваш взгляд, поменялся шоу-бизнес?

На сегодняшний день, если раньше все сводилось до творчества, то сегодня все спрашивают о суммах. Это очень грустно и обидно. Мне очень сильно хочется поблагодарить канал СТБ, и, безусловно, я хотел поблагодарить всех тех, кто мне помогает: своим партнерам и режиссерам в том числе. Всем спасибо! Авторам, режиссерам, актерам, звукорежиссерам!

А какие у вас ассоциации с Киевом? 

Я очень много снимался в Киеве! Здесь всегда было очень тепло и уютно! Мои коллеги по цеху очень часто снимаются именно в Киеве. Я обожаю этот город и надеюсь, что сериал «Счастлива вопреки» очень понравится зрителям. Вот тогда все будет хорошо. Иногда бывает, что и снимают хорошо, и играешь, а при монтаже не узнаешь себя. Но я понял одно — мне пребывать вне этой профессии невозможно! Профессия дает тебе самому продолжение жизни!

У вас в Украине очень много родственников… 

Вся моя родня — все одесситы! Мне и пару месяцев в городе не хватает, чтобы всех обойти. Украина — Одесса и Киев — это просто уникальная земля! Она дала миру множество потрясающих актеров! Мои творческие вечера в Одессе тоже всегда проходят на ура!

Пару лет назад вы посещали Киев. Город очень изменился?

Киев — это настоящая столица! Я тут не был года три, но он почти не изменился! Прекрасная архитектура и масса возможностей! 

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