8 лютого о 20:15 серіальні прем’єри СТБ відкриє мелодрама «Щаслива попри все». Фільм складатиметься з 16 серій. Редакція сайту телеканалу СТБ поспілкувалася на зйомках серіалу з 81-річним актором Еммануїлом Віторганом. Що відомий актор думає про свою роль і серіал загалом? Читайте просто зараз!

Розкажіть про свого персонажа в серіалі «Щаслива попри все». Який він?

Мій герой дуже багато чого зробив, щоб бути таким. Але я думаю, найголовніше для мене ― що я грав негативного персонажа. Тому що негативний персонаж для мене ― це перспектива. Коли розумієш, що нормальним людям так жити не властиво. Тому для мене так важливі ці ролі, і я ніколи не відмовляюся від негативних персонажів. Це чудово, коли ти можеш бути тим, ким хочеш. Незважаючи на все. Кіно для мене ― це продовження життя! А вже яке продовження життя, коли ти в 79 років народжуєш двох дітей! Це, звичайно, всіх вражає! За доньок я дуже вдячний своїй дружині!

Як, на ваш погляд, змінився шоу-бізнес?

На сьогоднішній день, якщо раніше все зводилося до творчості, то сьогодні всі питають про суми. Це дуже сумно і прикро. Мені дуже сильно хочеться подякувати каналу СТБ, і, безумовно, я хотів подякувати всім тим, хто мені допомагає: своїм партнерам і режисерам у тому числі. Дякую всім! Авторам, режисерам, акторам, звукорежисерам!

А які у вас асоціації з Києвом?

Я дуже багато знімався в Києві! Тут завжди було дуже тепло і затишно! Мої колеги по цеху дуже часто знімаються саме в Києві. Я обожнюю це місто і сподіваюся, що серіал «Щаслива попри все» дуже сподобається глядачам. Ось тоді все буде добре. Іноді буває, що і знімають добре, і граєш, а при монтажі не впізнаєш себе. Але я зрозумів одне: мені перебувати поза цією професією неможливо! Професія дає тобі самому продовження життя!

У вас в Україні дуже багато родичів…

Уся моя рідня ― всі одесити! Мені й кілька місяців у місті не вистачає, щоб усіх обійти. Україна ― Одеса і Київ ― це просто унікальна земля! Вона дала світу багатьох приголомшливих акторів! Мої творчі вечори в Одесі теж завжди проходять на ура!

Кілька років тому ви відвідували Київ. Місто дуже змінилося?

Київ ― це справжня столиця! Я тут не був років зо три, але він майже не змінився! Прекрасна архітектура і маса можливостей!

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