«Счастлива вопреки»: актеры нового сериала
Совсем скоро сериальные премьеры СТБ откроет мелодрама «Счастлива вопреки». Фильм будет состоять из 16 серий. Читайте биографии актеров нового сериала «Счастлива вопреки» прямо сейчас!
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган – один из любимых артистов советского кинематографа для миллионов телезрителей. Яркие образы, типажи, созданные исполнителем в кинокартинах, и сейчас впечатляют своим колоритом, яркостью и глубиной. Также он известен как талантливый театральный артист.
В 2003 году актер появился в сериале «Бедная Настя», где воплотил на экране образ князя Петра Долгорукого. Эту роль Виторган называл одной из любимых. Увидели зрители артиста в сериалах «Склифосовский» (где сыграл в дуэте с Аленой Яковлевой), «Дети Арбата», «Елки 1914», «Две стороны одной Анны».
В фильмографии Эммануила Гедеоновича появился оригинальный проект 2016 года – комедия «Пятница». В том же 2016-м актер снимался в фантастической картине «Чародеи».
Алена Коломина
Алена Коломина окончила Киевский национальный университет культуры и искусств в 2009 году.
В начале своей актерской карьеры снималась в таких популярных комедийных сериалах как «Счастливы вместе» и «Как я встретил вашу маму».
В 2017 году на экраны вышло сразу несколько проектов с участием актрисы: исторический сериал «Екатерина. Взлет», многосерийная комедия Оксаны Бычковой «Вы все меня бесите». В том же году она снялась в детективном сериале «Шуберт» с Алексеем Воробьевым в главной роли.
Евгения Осипова
Евгения Осипова мечтала стать моделью и уже сделала первые шаги в карьере. Но случайная встреча изменила жизнь девушки: 17-летнюю Женю однажды подвезли Ирина и Сергей Безруковы. Тогда Безруков и посоветовал ей поступать в ГИТИС.
Сразу после окончания учебы Евгению пригласили на главную роль в комедийном фильме «Доярка из Хацапетовки». Образ провинциалки Кати Матвеевой, приезжающей поступать в кулинарный институт в Москву, в исполнении Жени получился таким трогательным, что зрители полюбили актрису. После премьеры истории о современной Золушке Евгения Осипова проснулась знаменитой.
Кирилл Кузнецов
Кирилл Кузнецов родился 5 мая 1991 года. Ранние годы будущий актер провел в Казахстане, в городе Костанай. Экранный дебют Кирилла состоялся еще во время учебы в вузе. Но обратить на себя внимание парню удалось только после появления в фильме «Морские дьяволы. Смерч»-2. Следующее прослушивание принесло Кузнецову роль Миши в 6 сезоне популярной комедии «Кухня».
Инна Коляда
Инна Коляда — белорусская актриса, снимающаяся в сериалах. Знатокам кино полюбилась по многочисленным картинам, которых сейчас в фильмографии артистки не один десяток. Она долго, но упорно шла к своей цели и теперь наслаждается работой, каждый раз полностью отдаваясь съемочному процессу. Дебютировала на большом экране в музыкальном молодежном фильме «Стиляги», будучи еще студенткой педагогического вуза. Ей досталась эпизодическая роль американской жены Фреда.
Александр Заднепровский
Лесь Заднепровский – один из известнейших героев украинской сцены, потомственный актер и народный артист Украины. Актёр Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. На его счету множество знаковых ролей, начиная от адмирала Нельсона и заканчивая гетманом Дорошенко. Он мастер перевоплощения в самых разнообразных амплуа – от гротескно-комедийных до трогательно-драматических. Также актер снялся в более полусотни фильмов и сериалов, среди которых: «11 детей из Моршина» (2019), «Последний янычар», «Сваты-6» , «Возвращение Мухтара-7», «Конотопская ведьма» и многие другие.
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