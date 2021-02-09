Зовсім скоро серіальні прем’єри СТБ відкриє мелодрама «Щаслива попри все». Фільм складатиметься з 16 серій. Читайте біографії акторів нового серіалу «Щаслива попри все» просто зараз!

Еммануїл Віторган

Еммануїл Віторган ― один з улюблених артистів радянського кінематографа для мільйонів телеглядачів. Яскраві образи, типажі, створені виконавцем у кінострічках, і зараз вражають своїм колоритом, яскравістю і глибиною. Також він відомий як талановитий театральний артист.

У 2003 році актор з’явився в серіалі «Бідна Настя», де втілив на екрані образ князя Петра Долгорукого. Цю роль Віторган називав однією з улюблених. Побачили глядачі артиста в серіалах «Скліфосовський» (де зіграв у дуеті з Оленою Яковлевою), «Діти Арбата», «Ялинки 1914», «Дві сторони однієї Анни».

У фільмографії Еммануїла Гедеоновича з’явився оригінальний проєкт 2016 року ― комедія «П’ятниця». У тому ж 2016-му актор знімався у фантастичній картині «Чародії».

Щаслива попри все – 1 серія дивитись онлайн

Щаслива попри все – 2 серія дивитись онлайн

Альона Коломіна

Альона Коломіна закінчила Київський національний університет культури і мистецтв у 2009 році. На початку своєї акторської кар’єри знімалася в таких популярних комедійних серіалах як «Щасливі разом» та «Як я зустрів вашу маму».

У 2017 році на екрани вийшло відразу кілька проєктів за участю актриси: історичний серіал «Катерина. Зліт», багатосерійна комедія Оксани Бичкової« Ви всі мене дратуєте». У тому ж році вона знялася в детективному серіалі «Шуберт» з Олексієм Воробйовим у головній ролі.

Євгенія Осипова

Євгенія Осипова мріяла стати моделлю і вже зробила перші кроки в кар’єрі. Але випадкова зустріч змінила життя дівчини: 17-річну Женю одного разу підвезли Ірина та Сергій Безрукови. Тоді Безруков і порадив їй вступати до інституту театрального мистецтва (ГІТІСу).

Відразу після закінчення навчання артистку запросили на головну роль у комедійному фільмі «Доярка з Хацапетівки». Образ провінціалки Каті Матвєєвої, що приїжджає вступати в кулінарний інститут у Москву, у виконанні Жені вийшов таким зворушливим, що глядачі полюбили актрису. Після прем’єри історії про сучасну Попелюшку Євгенія Осипова прокинулася знаменитою.

Кирило Кузнецов

Кирило Кузнецов народився 5 травня 1991 року. Ранні роки майбутній актор провів у Казахстані, у місті Костанай. Екранний дебют Кирила відбувся ще під час навчання у виші. Проте привернути до себе увагу хлопцеві вдалося тільки після появи у фільмі «Морські дияволи. Смерч»-2. Наступне прослуховування принесло Кузнецову роль Михайла в 6 сезоні популярної комедії «Кухня».

Інна Коляда

Інна Коляда ― білоруська актриса, яка знімається в серіалах. Знавцям кіно полюбилася за численними стрічками, яких зараз у фільмографії артистки не один десяток. Вона довго, але наполегливо йшла до своєї мети і тепер насолоджується роботою, щоразу повністю віддаючись знімальному процесу. Дебютувала на великому екрані Коляда в музичному молодіжному фільмі «Стиляги», будучи ще студенткою педагогічного вишу. Їй дісталася епізодична роль американської дружини Фреда.

Олександр (Лесь) Задніпровський

Лесь Задніпровський ― один з найвідоміших героїв української сцени, потомствений актор і народний артист України. Актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. На його рахунку безліч знакових ролей, починаючи з адмірала Нельсона і закінчуючи гетьманом Дорошенком. Він майстер перевтілення в найрізноманітніших амплуа ― від гротескно-комедійних до зворушливо-драматичних. Також актор знявся у понад пів сотні фільмів та серіалів, серед яких: «11 дітей з Моршина» (2019), «Останній яничар», «Свати-6», «Повернення Мухтара-7», «Конотопська відьма» та багато інших.

Більше на тему: Хропіння трупа і сон над мікроскопом: цікаві факти про зйомки серіалу «Слід»

Читайте нас також у Viber і Telegram