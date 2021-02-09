Совсем скоро сериальные премьеры СТБ откроет мелодрама «Счастлива вопреки». Фильм будет состоять из 16 серий. Читайте биографии актеров нового сериала «Счастлива вопреки» прямо сейчас!

Эммануил Виторган

Эммануил Виторган – один из любимых артистов советского кинематографа для миллионов телезрителей. Яркие образы, типажи, созданные исполнителем в кинокартинах, и сейчас впечатляют своим колоритом, яркостью и глубиной. Также он известен как талантливый театральный артист.

В 2003 году актер появился в сериале «Бедная Настя», где воплотил на экране образ князя Петра Долгорукого. Эту роль Виторган называл одной из любимых. Увидели зрители артиста в сериалах «Склифосовский» (где сыграл в дуэте с Аленой Яковлевой), «Дети Арбата», «Елки 1914», «Две стороны одной Анны».

В фильмографии Эммануила Гедеоновича появился оригинальный проект 2016 года – комедия «Пятница». В том же 2016-м актер снимался в фантастической картине «Чародеи».

Счастлива вопреки (Счастлива несмотря ни на что) — 1 серия смотреть онлайн

Счастлива вопреки (Счастлива несмотря ни на что) — 2 серия смотреть онлайн

Алена Коломина

Алена Коломина окончила Киевский национальный университет культуры и искусств в 2009 году.

В начале своей актерской карьеры снималась в таких популярных комедийных сериалах как «Счастливы вместе» и «Как я встретил вашу маму».

В 2017 году на экраны вышло сразу несколько проектов с участием актрисы: исторический сериал «Екатерина. Взлет», многосерийная комедия Оксаны Бычковой «Вы все меня бесите». В том же году она снялась в детективном сериале «Шуберт» с Алексеем Воробьевым в главной роли.

Евгения Осипова

Евгения Осипова мечтала стать моделью и уже сделала первые шаги в карьере. Но случайная встреча изменила жизнь девушки: 17-летнюю Женю однажды подвезли Ирина и Сергей Безруковы. Тогда Безруков и посоветовал ей поступать в ГИТИС.

Сразу после окончания учебы Евгению пригласили на главную роль в комедийном фильме «Доярка из Хацапетовки». Образ провинциалки Кати Матвеевой, приезжающей поступать в кулинарный институт в Москву, в исполнении Жени получился таким трогательным, что зрители полюбили актрису. После премьеры истории о современной Золушке Евгения Осипова проснулась знаменитой.

Кирилл Кузнецов

Кирилл Кузнецов родился 5 мая 1991 года. Ранние годы будущий актер провел в Казахстане, в городе Костанай. Экранный дебют Кирилла состоялся еще во время учебы в вузе. Но обратить на себя внимание парню удалось только после появления в фильме «Морские дьяволы. Смерч»-2. Следующее прослушивание принесло Кузнецову роль Миши в 6 сезоне популярной комедии «Кухня».

Инна Коляда

Инна Коляда — белорусская актриса, снимающаяся в сериалах. Знатокам кино полюбилась по многочисленным картинам, которых сейчас в фильмографии артистки не один десяток. Она долго, но упорно шла к своей цели и теперь наслаждается работой, каждый раз полностью отдаваясь съемочному процессу. Дебютировала на большом экране в музыкальном молодежном фильме «Стиляги», будучи еще студенткой педагогического вуза. Ей досталась эпизодическая роль американской жены Фреда.

Александр Заднепровский

Лесь Заднепровский ­– один из известнейших героев украинской сцены, потомственный актер и народный артист Украины. Актёр Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. На его счету множество знаковых ролей, начиная от адмирала Нельсона и заканчивая гетманом Дорошенко. Он мастер перевоплощения в самых разнообразных амплуа – от гротескно-комедийных до трогательно-драматических. Также актер снялся в более полусотни фильмов и сериалов, среди которых: «11 детей из Моршина» (2019), «Последний янычар», «Сваты-6» , «Возвращение Мухтара-7», «Конотопская ведьма» и многие другие.

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