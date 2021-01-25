Счастлива вопреки: сюжет нового сериала
Совсем скоро сериальные премьеры СТБ откроет мелодрама «Счастлива вопреки». Фильм будет состоять из 16 серий. Читайте сюжет нового сериала «Счастлива вопреки» прямо сейчас!
Премьера сериала «Счастлива вопреки» состоится 8 февраля в 20:15.
По сюжету, главная героиня Женя Виноградова происходит из профессорской семьи, как и ее подруги Оля и Лена. Жизнь девушек течет размеренно, на каждую ждет безбедное будущее, светлая дорога в науку. Однако все разбивается в жесткие 90-е годы. Подругам приходится учиться жить заново, и каждая из них приспосабливается к реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на моральную устойчивость. Она готова преодолеть все, чтобы выжить и найти свое счастье, несмотря ни на что.
В ролях: Алена Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.
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