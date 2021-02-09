Зовсім скоро серіальні прем’єри СТБ відкриє мелодрама «Щаслива попри все». Фільм складатиметься з 16 серій. Читайте сюжет нового серіалу «Щаслива попри все» просто зараз!

Прем’єра серіалу «Щаслива попри все» відбудеться 8 лютого о 20:15.

За сюжетом, головна героїня Женя Виноградова походить із професорської родини, як і її подруги Оля та Лена. Життя дівчат тече розмірено, на кожну чекає безбідне майбутнє, світла дорога в науку. Проте все розбивається в жорсткі 90-ті роки. Подругам доводиться вчитися жити наново, і кожна з них пристосовується до реальності по-своєму. Для Жені доля обирає найважчий шлях, розставляє небезпечні пастки і перевіряє на моральну стійкість. Вона готова подолати все, щоб вижити і знайти своє щастя, незважаючи ні на що.

Дивитись Щаслива попри все – 1 серія онлайн на сайті СТБ

Дивитись Щаслива попри все – 2 серія онлайн на сайті СТБ

У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.

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