Совсем скоро сериальные премьеры СТБ откроет мелодрама «Счастлива вопреки». Фильм будет состоять из 16 серий. Читайте сюжет нового сериала «Счастлива вопреки» прямо сейчас!

Премьера сериала «Счастлива вопреки» состоится 8 февраля в 20:15.

По сюжету, главная героиня Женя Виноградова происходит из профессорской семьи, как и ее подруги Оля и Лена. Жизнь девушек течет размеренно, на каждую ждет безбедное будущее, светлая дорога в науку. Однако все разбивается в жесткие 90-е годы. Подругам приходится учиться жить заново, и каждая из них приспосабливается к реальности по-своему. Для Жени судьба выбирает самый трудный путь, расставляет опасные ловушки и проверяет на моральную устойчивость. Она готова преодолеть все, чтобы выжить и найти свое счастье, несмотря ни на что.

Смотреть Счастлива вопреки (Счастлива несмотря ни на что) — 1 серия онлайн на сайте СТБ

Смотреть Счастлива вопреки (Счастлива несмотря ни на что) — 2 серия онлайн на сайте СТБ

В ролях: Алена Коломина, Евгения Осипова, Кирилл Кузнецов, Инна Коляда, Эммануил Виторган, Александр Заднепровский и др.

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