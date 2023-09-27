Солистка группы KAZKA рассказала, как и где мечтает отпраздновать свадьбу

На СТБ состоялась премьера второго сезона кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В первом выпуске кухню посетила украинская певица, солистка группы «KAZKA» Александра Зарицкая. Вместе Евгений и Александра приготовили два невероятных украинских блюда, а также откровенно пообщались о личном.

Кухня – особое место для украинцев. Помимо приготовления любимых блюд именно там всегда проходят самые искренние и откровенные разговоры. Так, на кухне проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2, Александра Зарицкая рассказала, как и когда ее любимый сделал предложение.

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«Это очень интересная история. Я люблю кино, кинематографические моменты. Паша давно хотел сделать мне предложение и сделал в этом апреле. Мы были в командировке. Я была в Испании, ездила на концерты, Паша ездил в Германию за автомобилем для армии. Он все спланировал, чтобы я ехала назад, и мы встретились в Венеции. Я поняла, что будет какая-нибудь история. Он нашел точку, где это будет красиво, очень переживал. Это было очень смешно. Он поставил камеру со словами «Пусть она здесь стоит просто так». Потом он встал на одно колено… Это то, что запомнится. Мне было так приятно, что он заморочился», – рассказала певица.

Александра поделилась, что до признания они встречались больше года. Именно будущий мужчина – ее первая любовь. Также певица рассказала, где и когда мечтает праздновать свадьбу, и как видит свое платье:

«Мы подумали, что будем праздновать победу Украины нашей свадьбой. В идеале – где-то у моря. Где в Украине самое лучшее море? В Крыму. Хочется собрать всех друзей где-нибудь в очень интересном месте, хочется, чтобы всем было кайфово. Море, Ялта. Платье – классика. Белое или молочное. Пляжный вариант, легкий и прикольный».

Смотрите новые выпуски «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 по субботам, в 10:00 на СТБ!

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