Евгений Клопотенко и Александра Зарицкая приготовили Хумус из фасоли и Саламур

На СТБ состоялась премьера второго сезона кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В первом выпуске кухню посетила украинская певица, солистка группы «KAZKA», посол мира от Украины Александра Зарицкая. Вместе Евгений и Александра приготовили два невероятных украинских блюда.

Попробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Каждую субботу к ведущему, украинскому шеф-повара, ресторатору, послу борщу и исследователю национальной кухни Евгению Клопотенко, будет приходить звездный гость или гостья. За откровенным разговором о жизни, профессиональных и личных событиях, вместе они будут готовить уникальные украинские блюда, открывая для себя и зрителей такой богатый вкус украинской гастрономии.

Как и раньше, Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Так, Александра Зарицкая принесла на кухню проекта хумус! Певица рассказала, что долгое время была вегетарианкой, поэтому хумус пробовала часто. Как украинизировать блюдо? Евгений Клопотенко предложил сделать хумус из фасоли.

Ингредиенты:

Фасоль – 400 граммов;

вода – 2 л;

чеснок – 3 зубчика;

масло – 200 мл;

лук – 0,5 шт.;

лимонный сок;

перец чили;

соль.

Способ приготовления:

«Нужно взять 400 г хорошей фасоли, отварить ее тем способом, каким умеете. Вы можете отварить ее с содой или просто с солью, минут 50 на активном огне, вместе с чесноком. Я беру три зубчика чеснока, добавляю два литра воды и активно все варю. Далее сливаем воду, перекладываем фасоль с чесноком в блендер, добавляем половину нарезанной обыкновенной луковицы, соль, ароматное масло, 200 – 300 мл, в зависимости от того, насколько прочна у вас фасоль. Взбиваем все в блендере на высокой скорости. Далее добавляем лимонный сок, много перца чили, если вы любите остренькое, нарезаем хлеб и наслаждаемся».

Больше по теме: Шарлотка «Антоновский мост»: рецепт от Евгения Клопотенко

Второе аутентичное украинское блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко – Саламур.

Ингредиенты:

толстолобик – 1 кг;

вода – 2 л;

чеснок – 1 зубчик;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

яблочный уксус – 200 мл.;

укроп;

соль;

сахар.

Способ приготовления:

Чтобы приготовить саламур, нужно взять примерно 700 граммов – 1 кг толстолобика, карпа или любую другую речную рыбу. Порезать ее на равные куски, положить в горячий бульон. Бульон готовится очень просто: в два литра воды добавляется одна морковка, одна порезанная луковица и немного чеснока. Для того чтобы рыба была очень вкусной, нужно взять яблочный уксус, примерно 200 мл, и добавить его в бульон. Таким образом, чтобы рыба тушилась и варилась в горячем кислом бульоне. Это даст уникальный вкус нашему будущему саламуру. Пока рыба готовится, делаем маринад: нарезаем укроп, к нему добавляем мелко нарезанные несколько зубчиков чеснока. Когда рыба сварилась, перекладываем ее в маринад, часть бульона, в котором варилась рыба, приливаем к маринаду. Добавляем немного соли, сахара, а также уксуса по вкусу, чтобы было не кисло, но и не пресно. Отправляем рыбу в холодильник на 1 – 2 часа. Достаем рыбу, делаем хорошую презентацию, пробуем и наслаждаемся.

Смотрите новые выпуски «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 по субботам, в 10:00 на СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ