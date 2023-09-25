Євген Клопотенко та Олександра Заріцька приготували Хумус з квасолі та Саламур

На СТБ відбулась прем’єра другого сезону кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У першому випуску на кухню завітала українська співачка, солістка гурту «KAZKA», посол миру від України Олександра Заріцька. Разом Євген та Олександра приготували дві неймовірні українські страви.

Куштувати українське, дивитись українське, досліджувати Україну на смак, надихатись силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Щосуботи до ведучого, українського шеф-кухаря, ресторатора, амбасадора борщу і дослідника національної кухні Євгена Клопотенка, приходитиме зірковий гість або гостя. За відвертою розмовою про життя, професійні та особисті події, разом вони готуватимуть унікальні українські страви, відкриваючи для себе і глядачів такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Як і раніше, Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, Олександра Заріцька принесла на кухню проєкту хумус! Співачка розповіла, що довгий час була вегетаріанкою, тому хумус куштувала часто. Як українізувати страву? Євген Клопотенко запропонував зробити хумус з квасолі.

Інгредієнти:

Квасоля – 400 грамів;

Вода – 2 л;

Часник – 3 зубчики;

Олія – 200 мл;

Цибуля – 0,5 шт.;

Лимонний сік;

Перець чилі;

Сіль.

Спосіб приготування:

Потрібно взяти 400 грамів гарної квасолі, відварити її тим способом, яким вмієте. Ви можете відварити її з содою, або просто з сіллю, хвилин 50 на активному вогні, разом з часником. Я беру три зубчики часнику, додаю два літри води й активно-активно все варю. Далі зливаємо воду, перекладаємо квасолю з часником до блендера, додаємо половину нарізаної звичайної цибулини, сіль, ароматну олію, 200 – 300 мл, в залежності від того, наскільки міцна у вас квасоля. Збиваємо все у блендері на високій швидкості. Далі додаємо лимонний сік, багато перцю чилі, якщо ви любите гостреньке, нарізаємо хліб і насолоджуємось!

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Друга автентична українська страва, яку запропонував приготувати Євген Клопотенко, – Саламур.

Інгредієнти:

Товстолобик – 1 кг;

Вода – 2 л;

Часник – 1 зубчик;

Морква – 1 шт.;

Цибуля – 1 шт.;

Яблучний оцет – 200 мл.;

Кріп;

Сіль;

Цукор.

Спосіб приготування:

Щоб приготувати саламур, потрібно взяти приблизно 700 грамів – 1 кг товстолобика, коропа або будь-яку іншу річкову рибу. Порізати її на рівні шматки, покласти до гарячого бульйону. Бульйон готується дуже просто: у два літри води додається одна морквина, одна порізана цибулина та трішки часнику. Для того, щоб риба була дуже смачною, потрібно взяти яблучний оцет, приблизно 200 мл, і додати його до бульйону. Таким чином, щоб риба тушкувалася та варилася в гарячому кислому бульйоні. Це дасть унікальний смак нашому майбутньому саламуру. Поки риба готується, робимо маринад: нарізаємо кріп, до нього додаємо дрібно нарізані декілька зубчиків часнику. Коли риба зварилася, перекладаємо її до маринаду, частину бульйону, в якому варилася риба, доливаємо до маринаду. Додаємо трішки солі, цукру, а також оцту до смаку, щоб було не кисло, але і не прісно. Відправляємо рибу до холодильника на 1 – 2 години. Дістаємо рибу, робимо гарну презентацію, куштуємо та насолоджуємось.

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