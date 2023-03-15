Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дата премьеры нового проекта на СТБ

Готовь украинское: СТБ объявил дату премьеры проекта о настоящей украинской кухне «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»

25 марта в 10:10 в эфире телеканала СТБ украинцы увидят особую кулинарную премьеру — «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Проект является собственной разработкой СТБ и преследует цель в легкой и познавательной форме напомнить зрителям, какой разнообразной и богатой на вкусы является давняя украинская кухня. Ведущий проекта – украинский шеф-повар, ресторатор, посол борща, исследователь национальной кухни и победитель пятого сезона «МастерШеф» Евгений Клопотенко.

«Как общенациональный вещатель, группа Starlight Media и телеканал СТБ всесторонне работают над развитием современного украиноязычного контента, который помогает украинцам больше познать себя, как нацию. Прошлой осенью СТБ поддержало национальное движение по переходу на украинский язык в бытовом общении и запустил в эфире еженедельный проект «Солов’їне шоу». Сегодня мы видим, насколько велик в обществе запрос возродить знания о наших традициях и культуре. История украинской кухни — это часть нашего культурного кода, который многие десятилетия советщины у нас пытались стереть. Поэтому мы создали уникальный кулинарный проект «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», который вернет в нашу современную жизнь сугубо украинские продукты, как пшеница и репа, и научит зрителей готовить блюда по старинным рецептам, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Например, борщ с карасями — это не странное ноу-хау, а любимое блюдо Тараса Григорьевича Шевченко. И мы очень благодарны нашим партнерам, которые вместе с нами поддерживают это движение в возрождении национальных традиций и помогают создавать актуальный и востребованный контент», — комментирует генеральный директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

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«Появление новых проектов на украинском телевидении во время войны — лучшее свидетельство несокрушимости наших телеканалов-партнеров, которые не останавливаются, чтобы вдохновлять украинцев. С уверенностью могу сказать, что многие бренды из категории продуктов питания ожидали появления кулинарного проекта именно об украинской кухне. Ведь в нашей стране много отечественных производителей, которые производят продукты для украинцев, чтобы те могли наслаждаться полезными и вкусными блюдами в своих домах. Так, например, дрожжи “Духмяна Хата” – сохраняют и поддерживают украинские традиции: как старые, так и новые и разделяют все ценности с проектом по возрождению нашей национальной идентичности. А для бренда “Наша Ряба” от МХП главное — это экспертность по своему делу, и они выбрали проект именно потому, что ценят Евгения Клопотенко как кулинарного деятеля и знатока украинской кухни, ведь он точно умеет раскрыть неповторимую комбинацию украинских традиций и современных технологий в кулинарии. Скажу больше, «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» интересны для интеграции не только производителям продуктов, но и рекламодателям из других категорий, таких как фармацевтическая. Мы благодарим всех наших партнеров за доверие и с нетерпением ждем премьеры!», — комментирует Анатолий Покровский, директор агентства интегрированных решений Brand Booster.

По словам создателей проекта, ведущему есть чем удивить зрителей, ведь Евгений Клопотенко, как настоящий исследователь традиций украинской гастрономии, имеет глубокие знания о старинной украинской кухне и ее истории. А помогать ему в этом будут любимые украинские звезды, среди которых Надежда Матвеева, Даша Астафьева, Григорий Решетник, Тарас Тополя, Ольга Сумская, Тарас Цымбалюк и другие.

«Я изучаю еду много лет и знаю наверняка, что еда – это история людей. Это культура семей. Это часть национальной идеи. И все, что растет в нашей земле, уникально вкусно. Потому что украинская земля особенная: немного энергии наших людей, их любви, силы, магичности и чернозема, подобного которому нигде нет. Именно этой историей я стараюсь поделиться в «Пекельних борошнах» — вместе с моими звездными гостями готовить украинские блюда, рассказывать об уникальных украинских продуктах и специях, узнавать больше о семейных традициях известных украинцев из разных уголков нашей страны. Проект подарил как встречи с друзьями, так и новые неожиданные знакомства, вместе мы смеялись и плакали, но главное, что нас объединяла еда, украинская еда», — отмечает Евгений Клопотенко.

Производство — Starlight Production

Креативный продюсер проекта — Андрей Пышный

Шеф-редактор — Дмитрий Широбоков

Продюсер — Дмитрий Товстоляк

Главный режиссер — Андрей Левашкин

Директор творческой студии — Виктория Вишнякова

Генеральная продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

Язык проекта: украинский

Количество эпизодов в сезоне: 14.

Смотрите «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» с 25 марта каждую субботу в 10:10. Готовьте украинское вместе с СТБ.

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дата премьеры нового проекта на СТБ Премьера нового проекта Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. Какая идея проекта и когда состоится премьера проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» на СТБ — в материале

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