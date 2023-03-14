Паляница: упрощенный рецепт от Евгения Клопотенко
Рецепт для тех, кто может произнести его название правильно. То есть только для украинцев. Ведущий проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» предлагает упрощенный рецепт паляницы без дрожжей, из четырех ингредиентов. Подробности ― далее в материале.
Ингредиенты:
- Мука ― 500 г
- Кисломолочка любая или вода― 400 мл
- Соль ― 1 ч. л.
- Сода ― 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Насыпаете в миску муку, соль и соду. Хорошо размешиваете, чтобы сода разошлась по всей муке. Заливаем кисломолочкой. Если нет кисломолочки, берите воду + уксус, чтобы погасить соду. Смесь просто перемешиваете, чтобы мука пропиталась жидкостью, нужно 1―2 мин.
- Затем вываливаете массу на подпыленный мукой стол и делаете плоский четырехугольник, который складываете конвертиком и округляете. Замес окончен. Берете противень с пергаментом, смазываете растительным маслом. Печете 40―45 минут при 200 градусах.
Приятного аппетита!
Больше по теме: Чем заменить хлеб во время войны: рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.