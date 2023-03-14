Паляница: упрощенный рецепт от Евгения Клопотенко

Рецепт для тех, кто может произнести его название правильно. То есть только для украинцев. Ведущий проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» предлагает упрощенный рецепт паляницы без дрожжей, из четырех ингредиентов. Подробности ― далее в материале.

Ингредиенты:

Мука ― 500 г

Кисломолочка любая или вода― 400 мл

Соль ― 1 ч. л.

Сода ― 1 ч. л.

Способ приготовления:

Насыпаете в миску муку, соль и соду. Хорошо размешиваете, чтобы сода разошлась по всей муке. Заливаем кисломолочкой. Если нет кисломолочки, берите воду + уксус, чтобы погасить соду. Смесь просто перемешиваете, чтобы мука пропиталась жидкостью, нужно 1―2 мин. Затем вываливаете массу на подпыленный мукой стол и делаете плоский четырехугольник, который складываете конвертиком и округляете. Замес окончен. Берете противень с пергаментом, смазываете растительным маслом. Печете 40―45 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Чем заменить хлеб во время войны: рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.