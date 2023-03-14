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Паляница: упрощенный рецепт от Евгения Клопотенко

14.03.2023

Рецепт для тех, кто может произнести его название правильно. То есть только для украинцев. Ведущий проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» предлагает упрощенный рецепт паляницы без дрожжей, из четырех ингредиентов. Подробности ― далее в материале.

Паляница: упрощенный рецепт

Ингредиенты:

  • Мука ― 500 г
  • Кисломолочка любая или вода― 400 мл
  • Соль ― 1 ч. л.
  • Сода ― 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Насыпаете в миску муку, соль и соду. Хорошо размешиваете, чтобы сода разошлась по всей муке. Заливаем кисломолочкой. Если нет кисломолочки, берите воду + уксус, чтобы погасить соду. Смесь просто перемешиваете, чтобы мука пропиталась жидкостью, нужно 1―2 мин.
  2. Затем вываливаете массу на подпыленный мукой стол и делаете плоский четырехугольник, который складываете конвертиком и округляете. Замес окончен. Берете противень с пергаментом, смазываете растительным маслом. Печете 40―45 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!

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