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 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
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Готуй українське: СТБ оголосив дату прем’єри проєкту про справжню українську кухню «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»

15.03.2023

25 березня о 10:10 в ефірі телеканалу СТБ українці побачать особливу кулінарну прем’єру — «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Проєкт є власною розробкою СТБ і має на меті в легкій та пізнавальній формі нагадати глядачам, якою різноманітною та багатою на смаки є давня українська кухня. Ведучий проєкту — український шеф-кухар, ресторатор, амбасадор борщу, дослідник національної кухні та переможець п’ятого сезону «МастерШеф» Євген Клопотенко.

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дата прем'єри нового проєкту на СТБ

«Як загальнонаціональний мовник, група Starlight Media і телеканал СТБ всебічно працюють над розвитком сучасного україномовного контенту, який допомагає українцям більше пізнати себе, як націю. Минулої осени СТБ підтримав національний рух з переходу на українську мову у побутовому спілкуванні та запустив в ефірі щотижневий проєкт «Солов’їне шоу». Сьогодні ми бачимо, наскільки великим у суспільстві є запит відродити знання про наші традиції та культуру. Історія української кухні — це частина нашого культурного коду, який за багато десятиліть радянщини в нас намагалися стерти. Тому ми створили унікальний кулінарний проєкт «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», який поверне в наше сучасне життя суто українські продукти, як то пшениця та ріпа, та навчить глядачів готувати страви за старовинними рецептами, якими надихались наші легендарні предки. Наприклад, борщ із карасями — це не якесь дивне ноу-хау, а улюблена страва Тараса Григоровича Шевченка. І ми дуже вдячні нашим партнерам, які разом з нами підтримують цей рух у відродженні національних традицій і допомагають створювати актуальний та затребуваний контент», — коментує генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

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«Поява нових проєктів на українському телебаченні під час війни — найкраще свідчення незламності наших телеканалів-партнерів, які не зупиняються, аби надихати українців. Із впевненістю можу сказати, що багато брендів із категорії продуктів харчування чекали на появу кулінарного проєкту саме про українську кухню. Адже в нашій країні є багато вітчизняних виробників, які виробляють продукти для українців, щоб ті могли насолоджуватись корисними і смачними стравами в своїх домівках. Так, наприклад, дріжджі «Духм’яна Хата» — зберігають і підтримують українські традиції: як старі, так і нові і розділяють усі цінності з проєктом по відродженню нашої національної ідентичності. Ще один приклад — бренд «Наша Ряба», який поруч з українцями вже більше 20 років. Бренд плекає українські традиції, але не стоїть на місці – експериментує, знаходить нові сенси у звичному. Тож у синергіі з кулінарним експертом і інноватором Євгеном Клопотенком «Наша Ряба» розкриє неповторну українську любов до національної кухні. Скажу більше, «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» цікаві для інтеграції не тільки виробникам продуктів, а і рекламодавцям з інших категорій, таких як фармацевтична. Ми вдячні усім нашим партнерам за довіру та з нетерпінням чекаємо прем’єри!», — коментує Анатолій Покровський, директор агенції інтегрованих рішень Brand Booster.

За словами творців проєкту, ведучому є чим здивувати глядачів, адже Євген Клопотенко, як справжній дослідник традицій української гастрономії, має глибокі знання про старовинну українську кухню та її історію. А допомагатимуть йому в цьому улюблені українські зірки, серед яких Надія Матвєєва, Даша Астаф’єва, Григорій Решетник, Тарас Тополя, Ольга Сумська, Тарас Цимбалюк та інші.

«Я вивчаю їжу багато років і знаю напевно, що їжа — це історія людей. Це культура родин. Це частина національної ідеї. І все, що росте у нашій землі, унікально смачне. Бо українська земля особлива: трохи енергії наших людей, їхньої любові, сили, магічності та чорнозем, подібного якому ніде немає. Саме цією історією я прагну поділитися у «Пекельних борошнах» — разом з моїми зірковими гостями готувати українські страви, розказувати про унікальні українські продукти та спеції, дізнаватися більше про сімейні традиції відомих українців з різних куточків нашої країни. Проєкт подарував як зустрічі з давніми друзями, так і нові несподівані знайомства, разом ми сміялися і плакали, але головне, що нас об’єднувала їжа, українська їжа», — зазначає Євген Клопотенко.

Виробництво — Starlight Production

Креативний продюсер проєкту — Андрій Пишний

Шеф-редактор — Дмитро Широбоков

Продюсер — Дмитро Товстоляк

Головний режисер — Андрій Левашкін

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

Мова проєкту: українська

Кількість епізодів в сезоні: 14.

Дивіться «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» з 25 березня щосуботи о 10:10. Готуйте українське разом з СТБ.

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дата прем'єри нового проєкту на СТБ

Прем’єра нового проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Яка ідея проєкту та коли відбудеться прем'єра проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» на СТБ — у матеріалі

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