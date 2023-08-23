День Незалежності України 2023: привітання від зірок СТБ

До Дня Незалежності України зірки СТБ розказали, в чому для них полягає сила українців

« Не чекати, а діяти — в цьому найбільша сила нашого народу»!

24 серпня Україна відзначає найважливіше для кожної держави свято – День Незалежності. 2023 року ця дата припадає на четвер. Країна відзначає День незалежності в умовах повномасштабного вторгнення рф. Проте щодня доводить, що є незламною та непереможною нацією. До Дня Незалежності України зірки СТБ розказали, в чому для них полягає сила українців.

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Тетяна Висоцька, ведуча марафону «Єдині новини», «Вікна-новини» і програми «Таємниці ДНК» на СТБ:

Про силу українців можна написати багато пафосних фраз про незламність і героїчність. Та в мою памʼять врізалися слова однієї нашої героїні програми “ДНК Свої”, мами військовополоненого. Коли я в неї спитала: “Як ви так неймовірно тримаєтесь?”, вона сказала: “У мене немає іншого виходу”. Думаю, ми всі його не маємо, бо буквально – воля або смерть.

Тішить, як все більше українців усвідомлюють силу нашої вишиванки. По-перше, це красиво. По-друге, це важливо. Вишиванка давно стала «Таємницею нашого ДНК», самоідентичності та національної естетики. Свою я пророчо купила майже 10 років тому, з початком війни. Хто знав, що ми аж так ту калину підійматимемо!

Яна Брензей, ведуча марафону «Єдині новини» і програми «Вікна-новини» на СТБ:

У перші місяці великої війни мені написала підписниця з невеликого села. Вона розповіла, що вони збирають підписи під зверненням до Байдена і Столтенберга щодо закриття неба над Україною. І жоден з місцевих не вважав, що вони не мають права на таке звернення чи не гідні писати світовим лідерам. Бо вони – не маленькі люди, їхні голоси важать.

На жаль, до них та ще мільйонів українців тоді не дослухались. Але для мене це історія про гідність наших людей, їхню готовність обʼєднуватись, брати відповідальність за своє життя і свою країну. Не сидіти і чекати, а діяти. І в цьому найбільша сила нашого народу.

Орест Дрималовський, ведучий марафону «Єдині новини» і програми «Вікна-новини» на СТБ:

Сила українців — у любові. До своєї держави. До своїх міст і сіл. До своїх людей. До свого щоденного ритму життя. Це те, що ми готові захищати, за що готові боротись. Часом мені здається, що ми самі не знали, наскільки можемо бути сильні, дієві і відважні, коли разом. Це те, чого не врахував ворог, коли готував свою війну. Через це, я впевнений, він і програє.

Надія Матвєєва, ведуча програм «Неймовірна правда про зірок» і «Позивний Надія» на СТБ:

Сила українців у єдності та переконанні, що нам вистачить наполегливості, волі, впевненості, аби подолати зовнішнього і внутрішнього ворога. У підтримці захисників, у принциповості щодо незалежності України. Сила українців у любові до родини, рідної землі, у вірі в майбутнє нашої нації.

Григорій Решетник, ведучий програм «Неймовірна правда про зірок», «Холостяк» і «Холостячка» на СТБ):

У українців безліч переваг і суперсили. Одна з них – наша незламність. Не лише загарбники, а і весь світ недооцінили силу нашої нації, яка полягає в єдності, незламності, характері і генокоді. Ми не здаємось, ми б’ємось до останнього.

Але також ми маємо підживлювати свою силу, продовжувати працювати, допомагати героям та геройкам. Вклоняюсь нашим захисникам і захисницям. Захоплююсь кожним і кожною. Переконаний, що ми переможемо і почнеться новий відлік нашої історії.

Будьте сильними і незламними, любіть Україну. І пам’ятайте: ми народжені на цій землі, аби її прославляти та відстоювати.

Марина Боржемська, ведуча проєкту “Щасливі за 7 днів”:

Сила українців полягає в нашій щирості, відвертості, прагненні до досконалості та кращого життя. Ми сильні у тому, що у нас незламний дух і велика жага до перемоги.

Попри те, в яких умовах ми всі сьогодні живемо, ми продовжуємо працювати, щодня донатити на ЗСУ, з кожним днем ставати сильнішими та впевненішими у тому, що ми на вірному шляху, що всі випробування ми пройдемо гідно, адже ми об’єднана, найсильніша та наймужніша нація. І ми довели це усьому світу.

Ектор Хіменес-Браво, суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ:

Сила українців – в єдності. В тому, що нація повністю сформувалася. Довгі роки був певний розкол, зараз його не лишилося, адже є спільний для нас всіх ворог. Ця єдність, завзятість, бажання свободи – ті три фактори, які дозволяють Україні далі боротися за свою незалежність проти ворога. За те, щоб бути прогресивними, бути переможцями.

Сила українців також у тому, що ви дуже креативні. Попри все, винаходите нові технології, відкриваєте нові бізнеси тощо.

Сила українців – в працездатності, в тому, як ви багато працюєте та не боїтеся цього, не опускаєте рук, не здаєтеся через перешкоди. Попри обстріли та вибухи, продовжуєте жити, працювати, заробляти гроші, платити податки, створювати нові робочі місця.

Я вірю в український менталітет і потенціал. Вірю, що українці, які виїхали, повернуться після нашої перемоги, аби разом розвивати найкрутішу країну світу – Україну!

Володимир Ярославський, суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ:

Наша сила в тому, що ми об’єднуємося і боремося. Всі країни захоплюються тим, як сильно українці об’єдналися під час повномасштабного наступу. Звісно, адже ми налаштовані на перемогу!

Я надихаюсь тим, як ми підтримуємо один одного зборами. Ми вже звикли донатити, ми шукаємо всередині себе підтримку, шукаємо підтримку один в одному, вміємо співчувати і завжди знайдемо час, аби обійнятися. Українці дійсно неймовірні люди!

Євген Клопотенко, ведучий проєкту “Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком” на СТБ:

Як на мене, сила українців – в згуртованості. Так, ми не вміємо об’єднуватися без причини. Проте дуже швидко гуртуємося, коли маємо спільного ворога. Якщо хтось чіпає нашу свободу, родину чи паркан — ми починаємо боротися. Так було завжди.

Сьогодні я із захопленням спостерігаю, як попри загрозу смерті, серед українського суспільства немає паніки. Натомість є багато підтримки та любові. Ми показуємо всьому світові, що таке Україна і чим вона відрізняється від ворога. І коли ми переможемо, то перетворимо нашу країну на країну мрії.

Зараз в кожному з нас циркулює багато україновідчуття. Це наша енергія і наша сила. Ми, як ніколи, усвідомлюємо цінність своєї країни і своєї культури. А люди, що мають таке глибоке усвідомлення, створюють велике. Певен, що науковці будуть досліджувати українське ДНК, щоб зрозуміти, у чому унікальність нашої нації.

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