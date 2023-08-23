Актори серіалів СТБ привітали українців з Днем Незалежності 2023

Актори серіалів СТБ привітали українців з Днем Незалежності

24 серпня в Україні святкують важливе державне свято – День Незалежності. 2023 року українці святкують 32-у річницю становлення нашої держави. Актори серіалів СТБ привітали глядачів, а також розказали, що таке сила українців. Більше — в матеріалі STB.UA.

Більше на тему: Спецпоказ до Дня Незалежності України на СТБ

Тетяна Кравченко (Ольга Косач у детективному серіалі «Слід» на СТБ):

Сила українців – у єдності. Сьогодні ми маємо забути все, що може відокремлювати нас одне від одного. Єднання – не просто спосіб вижити, це спосіб вистояти і зберегти не лише Батьківщину, але й етнос.

Моя ж особиста сила полягає у тому, щоб були живі і здорові мої рідні.

Ірина Мордусенко (Влада Берізка у детективному серіалі «Слід» на СТБ):

Сила українців – в людях, звичайно! В нас самих. Ми і є та «зброя», та нація, яка здатна зупинити будь що і будь кого.

А моя особиста сила наразі полягає в материнстві. В тому, щоб виховати свою дитину в Україні. Виростити і достойно виховати майбутнього українця, який знатиме правду і зможе розпізнати брехню. Це важливо заради майбутнього України.

Альбіна Перерва (Альбіна Панчук у серіалі «Слід»):

Сила українців у неймовірному бажанні бути собою, бути потрібними своїй землі і своєму роду. Звідси і сила єдності, духу і мотивації.

Як на мене, немає більш дужої і сильної нації, ніж ми – це вже доведено не одним поколінням. Сила в самих українцях.

А моя особиста сила – в посмішці, яку я дарую всім. У допомозі людям. Я обожнюю мати розуміння, що сьогодні я комусь допомогла, нагодувала, підняла настрій посмішкою чи словом.

Анастасія Карпенко (головна акторка серіалів СТБ «Перевізниця» та «Лікарка Ковальчук»):

Сила українців полягає у їхній волі. Українці – вільні люди!

Бажаю, аби кожен з нас мав людину або справу, яка допомагатиме відновлювати сили. Мене тримають в тонусі розмови з чоловіком (він зараз служить в ЗСУ), зустрічі з друзями і моя донечка.

Більше на тему: Всеукраїнська прем’єра до Дня Незалежності: СТБ покаже воєнну драму «Юрик», засновану на реальних подіях

Зоряна Марченко (Надія у мелодрамі «Просто Надія» на СТБ):

Сила українців – в єдності та жазі до свободи та життя.

Моя ж особиста сила полягає у вірі та любові – як до до себе, так і до людей, Всесвіту, моєї країни та професії.

Сергій Кисіль (Юрій у мелодрамі «Просто Надія» на СТБ):

Для мене сила українців – у генетичному коді нашої нації, закладеному нашими предками. Ми маємо довгу, складну та неймовірну історію. Саме звідси випливає наша єдність, незламність і вміння, стиснувши зуби, йти до своєї мети.

Дуже багато існує слів, якими можна охарактеризувати силу українців. А все тому, що ми маємо довге коріння і через це не схожі на жодну націю світу.

Проте сьогодні ми всі маємо працювати на єдину мету — вести країну до Перемоги. Ми не маємо права втрачати сили та віру. Донать, допомагай, працюй і сплачуй податки. А вже потім відпочинемо на повну.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ