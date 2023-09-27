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Солістка гурту KAZKA розповіла, як та де мріє відсвяткувати весілля

27.09.2023

На СТБ відбулась прем’єра другого сезону кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У першому випуску на кухню завітала українська співачка, солістка гурту «KAZKA» Олександра Заріцька. Разом Євген та Олександра приготували дві неймовірні українські страви, а також відверто поспілкувались про особисте.

Солістка гурту KAZKA розповіла, як та де мріє відсвяткувати весілля

Кухня – особливе місце для українців. Крім приготування улюблених страв, саме там завжди відбуваються найщиріші та найвідвертіші розмови. Так, на кухні проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2, Олександра Заріцька розповіла, як та коли її коханий освідчився їй.

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«Це дуже цікава історія. Я люблю кіно, кінематографічні моменти. Паша давно хотів зробити мені пропозицію, і зробив у цьому квітні. Ми були у відрядженні. Я була в Іспанії, їздила на концерти, Паша їздив у Німеччину за автівкою для армії. Він усе спланував, щоб я їхала назад і ми зустрілися у Венеції. Я зрозуміла, що буде якась така історія. Він знайшов точку, де це буде гарно, дуже переживав. Це було дуже смішно. Він поставив камеру зі словами Хай вона тут постоїть просто так. Потім він став на одне коліно… Це те, що запам’ятається. Мені було настільки приємно, що він заморочився», – розповіла співачка. 

Солістка гурту KAZKA розповіла, як та де мріє відсвяткувати весілля 

Олександра поділилася, що до освідчення вони зустрічалися більш як рік. Саме майбутній чоловік – її перше кохання. Також співачка розповіла, де та коли мріє святкувати весілля, і якою бачить свою сукню:

«Ми подумали, що будемо святкувати перемогу України нашим весіллям. В ідеалі – десь біля моря. Де в Україні найкраще море? В Криму. Хочеться зібрати всіх друзів десь в дуже цікавому місці, хочеться, щоб всім було кайфово. Море, Ялта. Сукня – класика. Біла або молочна. Пляжний варіант, легка та прикольна».

Дивіться нові випуски «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 щосуботи, о 10:00 на СТБ!

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