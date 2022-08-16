Хлопок в Крыму: мемы о взрывах в Джанкое заполонили Сеть

«Хлопок» в Крыму: взрывы под Джанкоем вызвали новый поток мемов

16 августа российские оккупанты в Крыму проснулись от взрывов под Джанкоем ― гауляйтеры подтвердили, что горят военные склады под селом Майское. Военное руководство снова выступило с оправданиями по поводу взрывов, и это родило в Сети новые мемы. Подробнее — в материале на STB.UA.

Фото — Pexels.com

Советник главы ОП Михаил Подоляк уже опубликовал официальную реакцию на взрывы под Джанкоем в своем Twitter.

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«Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров. Демилитаризация в действии», ― говорит он.

Как сообщалось в местных телеграмм-каналах, взрывы начались около 06:45 утра на военной российской базе возле Джанкой, а точнее — села Майское. Россияне снимают видео со взрывами и дымом и жалуются, что дома выбило стекла в окнах.

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Между тем, в соцсетях намекают, что это очередной взрыв из-за окурка на складах.

В Сети напомнили, как россияне убегают из Крыма.

«Утро в Джанкое. Масло. Хлопок», ― отреагировал советник президента Алексей Арестович.

Украинцы уже ждут освобождения Крыма летом 2022 года.

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Кое-кто намекает, что в Крыму теперь два варианта ― чемодан и подвал, или бежать через мост в Россию.

Поздравления с праздником хлопка как никогда актуальны.

Также, это могли быть окурки бренда ATACMS.

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Бессмертные строчки из песни сложно выбросить.

После взрывов на складе под Джанкоем, россиянам на мемах советуют уезжать через Чорнобаевку.

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