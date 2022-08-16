Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
Всі проєкти
ru

«Бавовна» в Криму: вибухи під Джанкоєм викликали новий потік мемів

16.08.2022

16 серпня російські окупанти в Криму прокинулися від вибухів під Джанкоєм ― гауляйтери підтвердили, що горять військові склади під селом Майське. Військове керівництво знову виступило з виправданнями щодо вибухів, і це народило в Мережі нові меми. Докладніше — у матеріалі на STB.UA.

Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу

Фото – Pexels.com

Радник голови ОП Михайло Подоляк вже опублікував офіційну реакцію на вибухи під Джанкоєм у своєму Twitter.

Більше на тему: ATACMS: характеристики та дальність ракетного комплексу ATACMS

«Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії», ― каже він.

Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу

Як повідомили у місцевих телеграм-каналах, вибухи почалися близько 06:45 ранку на військовій російській базі біля Джанкою, а точніше ― села Майскоє. Жителі знімають відео з вибухами та димом і жаліються, що вдома повибивало шибки у вікнах.

Більше на тему: Stormer HVM: Характеристики РСЗО та як вони працюють на фронті

Тим часом, у соцмережах натякають, що це черговий вибух через недопалок. 

Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу

У Мережі нагадали, як росіяни тікають з Криму.

Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу

«Ранок у Джанкої. Масло. Бавовна», ― відреагував радник президента Олексій Арестович.

Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу

Українці вже чекають на звільнення Криму влітку 2022.

Більше на тему: HIMARS: характеристики РСЗО та як відпрацювали HIMARS у Запорізькій області

Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу

Дехто натякає, що в Криму тепер два варіанти ― валізка і підвал, або тікати через міст до росії.

Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу

Привітання зі святом бавовни як ніколи актуальні.

Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу

Також, це могли бути недопалки бренду ATACMS.

Більше на тему: Безпілотник Байрактар: що це, як він працює та чому такий корисний для України

Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу

Безсмертні слова із пісні важко викинути.

Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу

Після вибухів на складі під Джанкоєм, росіянам на мемах радять виїжджати через Чорнобаївку.

Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу
Телеканал СТБ

Карта повітряної тривоги онлайн ― як подивитися де загроза

 Антон Лстопад
Телеканал СТБ

Загинув український льотчик Антон Листопад ― один із кращих пілотів Повітряних сил ЗСУ

 Фосфорные бомбы: что это и как помочь при поражении
Телеканал СТБ

Фосфорні бомби: що це і як допомогти при ураженні?

 Що таке нацизм і націоналізм
Телеканал СТБ

Нацизм і націоналізм: що це означає і чому їх не можна плутати

 Допомога ООН переселенцям
Телеканал СТБ

Як оформити допомогу переселенця від ООН і виплати

 Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу
Телеканал СТБ

ATACMS: характеристики та дальність ракетного комплексу ATACMS
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати