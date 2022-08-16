Бавовна в Криму: меми про вибухи в Джанкої заполонили Мережу

«Бавовна» в Криму: вибухи під Джанкоєм викликали новий потік мемів

16 серпня російські окупанти в Криму прокинулися від вибухів під Джанкоєм ― гауляйтери підтвердили, що горять військові склади під селом Майське. Військове керівництво знову виступило з виправданнями щодо вибухів, і це народило в Мережі нові меми. Докладніше — у матеріалі на STB.UA.

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Радник голови ОП Михайло Подоляк вже опублікував офіційну реакцію на вибухи під Джанкоєм у своєму Twitter.

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«Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії», ― каже він.

Як повідомили у місцевих телеграм-каналах, вибухи почалися близько 06:45 ранку на військовій російській базі біля Джанкою, а точніше ― села Майскоє. Жителі знімають відео з вибухами та димом і жаліються, що вдома повибивало шибки у вікнах.

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Тим часом, у соцмережах натякають, що це черговий вибух через недопалок.

У Мережі нагадали, як росіяни тікають з Криму.

«Ранок у Джанкої. Масло. Бавовна», ― відреагував радник президента Олексій Арестович.

Українці вже чекають на звільнення Криму влітку 2022.

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Дехто натякає, що в Криму тепер два варіанти ― валізка і підвал, або тікати через міст до росії.

Привітання зі святом бавовни як ніколи актуальні.

Також, це могли бути недопалки бренду ATACMS.

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Безсмертні слова із пісні важко викинути.

Після вибухів на складі під Джанкоєм, росіянам на мемах радять виїжджати через Чорнобаївку.

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