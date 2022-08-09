ЗРК Stormer HVM вже в Україні – характеристики і відео

Stormer HVM: Характеристики РСЗО та як вони працюють на фронті

Україна отримала і вже направила на південь новітні військові броньовані машини британського виробництва ― Stormer HVM, модифіковані для знищення цілей, які летять на низькій висоті. Редакція STB.UA розповідає, що таке РСЗО Stormer HVM, які в них характеристики, та показує кадри роботи наших військових на них.

фото – twitter.com/UAWeapons

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Alvis Stormer — це військова броньована машина і як більшість сучасних бронетранспортерів, Stormer може виготовлятися в кількох різних конфігураціях для різних бойових завдань. Україна отримала модифікацію із РСЗО, «невидимою» для росіян.

Alvis Stormer HVM для України ― характеристики

маса ― 12,7 тонн

Довжина ― 5,27 м

Ширина ― 2,76 м

Висота ― 2,49 м

Екіпаж ― 4

Двигун ― 6-літровий 6-циліндровий дизель Perkins

потужністю ― 250 к.с. (186 кВт)

Потужність/вага ― 21 к.с./тонну

Коробка передач ― Девід Браун T300

Підвіска ― Торсіон

Діапазон дії ― 400 миль (650 км)

Максимальна швидкість ― 50 миль/год, 80 км/год

Британська армія використовує Stormer HVM, оснащений високошвидкісними ракетами (HVM) — Starstreak і Lightweight Multirole Missile для протиповітряної оборони малої дальності. У 2020 році Stormer HVM змогли оснастити трьома штатними і двома резервними артилерійськими батареями. З тих пір усі резервні батареї були перетворені на легкі залпові пускові установки HVM (LML).

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Особливість Stormer HVM у її системі наведення, яка дає можливість знаходити ворожі штурмовики за 18 км. При цьому електроніка дозволяє наводити ракети на цілі набагато ефективніше, ніж радянські ЗРК, які раніше були на озброєнні України і зараз використовує росія.

Як Stormer HVM працює на передовій в Україні

«Британські “невидимі” ЗРК Stormer HVM “бачать” ворожих штурмовиків на відстані до 18 км. Чому саме “невидимі” ― все через їхню особливість наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі», ― повідомило Оперативне Командування «Південь».

Відео із британськими ЗРК ОК «Південь» опублікувало у Facebook.

«Це робить британський ЗРК в прямому сенсі того слова “невидимим” для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках», ― пояснюють в ОК «Південь».

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