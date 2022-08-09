Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua

Stormer HVM: Характеристики РСЗО и как они работают на фронте

09.08.2022

Украина получила и уже направила на юг новые военные бронированные машины британского производства ― Stormer HVM, модифицированные для уничтожения летящих на низкой высоте целей.  Редакция STB.UA рассказывает, что такое РСЗО Stormer HVM, какие у них характеристики, и показывает кадры работы наших военных на них.

ЗРК Stormer HVM уже в Украине — характеристики и видео

фото — twitter.com/UAWeapons

Больше по теме: HIMARS: характеристики РСЗО и как отработали HIMARS в Запорожской области

Alvis Stormer ― это военная бронированная машина, и как большинство современных бронетранспортеров, Stormer может производиться в нескольких различных конфигурациях для различных боевых задач. Украина получила модификацию из РСЗО, «невидимую» для россиян.

Alvis Stormer HVM для Украины ― характеристики

  • масса ― 12,7 тонн
  • Длина ― 5,27 м
  • Ширина ― 2,76 м
  • Высота ― 2,49 м
  • Экипаж ― 4
  • Двигатель ― 6-литровый 6-цилиндровый дизель Perkins
  • мощностью ― 250 л.с. (186 кВт)
  • Мощность/вес ― 21 л.с./тонну
  • Коробка передач ― Дэвид Браун T300
  • Подвеска ― Торсион
  • Диапазон действия ― 400 миль (650 км)
  • Максимальная скорость ― 50 миль/час, 80 км/ч

Британская армия использует Stormer HVM, оснащенный высокоскоростными ракетами (HVM) ― Starstreak и Lightweight Multirole Missile для противовоздушной обороны малой дальности. В 2020 году Stormer HVM смогли оснастить тремя штатными и двумя резервными артиллерийскими батареями. С тех пор все резервные батареи были преобразованы в легкие залповые пусковые установки HVM (LML).

Больше по теме: Беспилотник Байрактар: что это, как он работает и почему так полезен для Украины

Особенность Stormer HVM в системе наведения, которая позволяет находить вражеские штурмовики за 18 км. При этом электроника позволяет наводить ракеты на цели гораздо эффективнее советских ЗРК, которые раньше были на вооружении Украины и сейчас использует россия.

Как Stormer HVM работает на передовой в Украине

«Британские «невидимые» ЗРК Stormer HVM «видят» вражеских штурмовиков на расстоянии до 18 км. Почему именно «невидимые» ― все из-за их особенности наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме», ― сообщило Оперативное Командование «Юг».

Видео с британскими ЗРК ОК «Юг» опубликовало в Facebook.

«Это делает британский ЗРК в прямом смысле того слова «невидимым» для бортовых датчиков радиолокационного облучения, которые стоят на вражеских вертолетах и ​​самолетах», ― объясняют в ОК «Юг».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
ЗРК Stormer HVM уже в Украине — характеристики и видео
Телеканал СТБ

Карта воздушной тревоги онлайн ― как посмотреть где угроза

 ЗРК Stormer HVM уже в Украине — характеристики и видео
Телеканал СТБ

Рубрика #Херсонские голоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой: «Я видела, как атрофируются мышцы моего ребенка, как скручиваются его конечности, а у меня даже нет возможности выйти на улицу»

 ЗРК Stormer HVM уже в Украине — характеристики и видео
Телеканал СТБ

Как украинцам получить компенсацию от Европейского суда

 Допомога ООН переселенцям
Телеканал СТБ

Как оформить помощь от ООН и выплаты

 ЗРК Stormer HVM уже в Украине — характеристики и видео
Телеканал СТБ

Воздушная тревога: как установить и настроить приложение

 ЗРК Stormer HVM уже в Украине — характеристики и видео
Телеканал СТБ

Рубрика #Херсонские голоса от ведущей СТБ Татьяны Высоцкой: «Соседи и большинство жителей поселка с нетерпением ждут деоккупации»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить