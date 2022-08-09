ЗРК Stormer HVM уже в Украине — характеристики и видео

Stormer HVM: Характеристики РСЗО и как они работают на фронте
Украина получила и уже направила на юг новые военные бронированные машины британского производства ― Stormer HVM, модифицированные для уничтожения летящих на низкой высоте целей. Редакция STB.UA рассказывает, что такое РСЗО Stormer HVM, какие у них характеристики, и показывает кадры работы наших военных на них.
фото — twitter.com/UAWeapons
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Alvis Stormer ― это военная бронированная машина, и как большинство современных бронетранспортеров, Stormer может производиться в нескольких различных конфигурациях для различных боевых задач. Украина получила модификацию из РСЗО, «невидимую» для россиян.
Alvis Stormer HVM для Украины ― характеристики
- масса ― 12,7 тонн
- Длина ― 5,27 м
- Ширина ― 2,76 м
- Высота ― 2,49 м
- Экипаж ― 4
- Двигатель ― 6-литровый 6-цилиндровый дизель Perkins
- мощностью ― 250 л.с. (186 кВт)
- Мощность/вес ― 21 л.с./тонну
- Коробка передач ― Дэвид Браун T300
- Подвеска ― Торсион
- Диапазон действия ― 400 миль (650 км)
- Максимальная скорость ― 50 миль/час, 80 км/ч
Британская армия использует Stormer HVM, оснащенный высокоскоростными ракетами (HVM) ― Starstreak и Lightweight Multirole Missile для противовоздушной обороны малой дальности. В 2020 году Stormer HVM смогли оснастить тремя штатными и двумя резервными артиллерийскими батареями. С тех пор все резервные батареи были преобразованы в легкие залповые пусковые установки HVM (LML).
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Особенность Stormer HVM в системе наведения, которая позволяет находить вражеские штурмовики за 18 км. При этом электроника позволяет наводить ракеты на цели гораздо эффективнее советских ЗРК, которые раньше были на вооружении Украины и сейчас использует россия.
Как Stormer HVM работает на передовой в Украине
«Британские «невидимые» ЗРК Stormer HVM «видят» вражеских штурмовиков на расстоянии до 18 км. Почему именно «невидимые» ― все из-за их особенности наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме», ― сообщило Оперативное Командование «Юг».
Видео с британскими ЗРК ОК «Юг» опубликовало в Facebook.
«Это делает британский ЗРК в прямом смысле того слова «невидимым» для бортовых датчиков радиолокационного облучения, которые стоят на вражеских вертолетах и самолетах», ― объясняют в ОК «Юг».
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