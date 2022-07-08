HIMARS: характеристики РСЗО и как отработали HIMARS в Запорожской области

США передали Украине высокомобильные реактивные системы залпового огня М142 и уже продемонстрировали высокоэффективную работу против российских оккупантов в Запорожской области. Редакция STB.UA рассказывает, что такое РСЗО HIMARS, какие у них характеристики и показывает кадры работы наших военных на них.

Больше по теме: Беспилотник Байрактар: что это, как он работает и почему так полезен для Украины

Высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS производит одно из подразделений американской компании Lockheed Martin Corporation, специализирующейся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой логистики. Кроме того, она сотрудничает более 10 лет с NASA.

Что такое HIMARS

РСЗО HIMARS предназначено для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров. Она отличается тем, что придумана для тактики «бей и беги», сколько поставлена ​​на шасси тяжеловесного грузовика, а стреляет высокоточными ракетами, в отличие от прочих более старых реактивных установок.

Для Украины это имеет большое значение, поскольку военные имеют возможность наносить точечные удары по оружейным составам российских оккупантов, штабах и казармах. В противоположность использованию россией ракет с низкой точностью, которыми они стреляют по Украине. Например, последние зафиксированные российские ракеты, выпущенные по Украине ― ракеты типа X-22, предназначенные для ядерных боеголовок ― их точность до 1 км.

Кроме того, преимущество HIMARS в том, что они могут стрелять 6-ю точными ракетами дальностью 80 км, или одной дальностью 300 км. Это означает, что в будущем Украина может получить апгрейд для HIMARS, чтобы получить более дальнобойные РСЗО.

The M142 HIMARS ― характеристики

Обслуживание и экипаж: 3 человека (водитель, стрелок, командир)

Масса: 10866 кг (шасси)

Длина: 7 м

Ширина: 2,4 м

Высота: 3,2 м

Запас хода машины: 480 км

Максимальная скорость по шоссе: 85 км/ч

Основное вооружение: 6×227 мм ракет M26 или M30/M31, или 1 тактическая ракета MGM-140 ATACMS

Броня: защита против легких патронов и осколков

В 2017 году после испытания установки М142 на корабле, программное обеспечение нацеливания транспортного средства было переработано, чтобы оно могло лучше стрелять на постоянно движущейся и маневрирующей платформе. Также есть возможность передачи координат цели для HIMARS M142 из самолета самолет F-35B ― в паре он выступает разведчиком.

Применение The M142 HIMARS в мире

Установки HIMARS успешно применялись в войне в Афганистане и для борьбы с Исламским Государством в Ираке и Сирии. В Афганистане они зарекомендовали себя благодаря точечным ударам по штабам лидеров Талибана, что заставило их отступить и передислоцироваться в Пакистане. Также, в 2015―2018 гг. РСЗО размещалось в Иордании, Ираке и Сирии и успешно уничтожали ИГИЛ на востоке Сирии, на границе с Турцией и поддерживали сирийских повстанцев против борьбы с режимом Сирийских демократических сил.

Работа HIMARS M142 в Запорожской области

После получения Украиной РСЗО HIMARS были продемонстрированы фото и видео работы установок в Запорожской области ― они публикованы Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Генштабом ВСУ.

Валерий Залужный подтвердил уничтожение намеченных целей нашими артиллеристами с помощью HIMARS М142 точечными ударами. Фантастическое видео опубликовал Генштаб:

Фото — Генштаб ВСУ Facebook

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.