HIMARS: характеристики РСЗО та як відпрацювали HIMARS у Запорізькій області

США передали Україні високомобільні реактивні системи залпового вогню М142, і вони вже продемонстрували високоефективну роботу проти російських окупантів. Редакція STB.UA розповідає, що таке РСЗО HIMARS, які в них характеристики, та показує кадри роботи наших військових на них.

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Високомобільні реактивні системи залпового вогню HIMARS виробляє один із підрозділів американської компанії Lockheed Martin Corporation, що спеціалізується в галузі авіабудування, авіакосмічної техніки, суднобудування, автоматизації поштових служб та аеропортової логістики. Крім того, вона співпрацює більше 10 років із NASA.

Що таке HIMARS

РСЗО HIMARS призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів. Вона вирізняється тим, що придумана для тактики «бий і тікай», скільки поставлена на шасі великовагової вантажівки, а стріляє високоточними ракетами, на відміну від інших більш старих реактивних установок.

Для України це має велике значення, оскільки військові мають можливість наносити точкові удари по складах зброї російських окупантів, штабах та казармах. На противагу використанням росією ракет з низькою точністю, якими вони стріляють по Україні. Наприклад, останні зафіксовані російські ракети, випущені по Україні ― ракети типу X-22, призначені для ядерних боєголовок ― їх точність до 1 км.

Крім, того, перевага HIMARS в тому, що вони можуть стріляти 6-ма точними ракетами дальністю 80 км, або однією дальністью 300 км. Це означає, що в майбутньому Україна може просто отримати апгрейд для HIMARS, щоб отримати більш далекобійні РСЗО.

The M142 HIMARS ― характеристики

Обслуговування та екіпаж: 3 особи (водій, стрілець, командир)

Маса: 10866 кг (шасі)

Довжина: 7 м

Ширина: 2,4 м

Висота: 3,2 м

Запас ходу машини: 480 км

Максимальна швидкість по шосе: 85 км/год

Основне озброєння: 6 × 227 мм ракет M26 або M30/M31, або 1 тактична ракета MGM-140 ATACMS

Броня: захист проти легких набоїв і осколків

В 2017 році після випробування установки М142 на кораблі, програмне забезпечення націлювання транспортного засобу було перероблено, щоб він міг краще стріляти на платформі, що постійно рухається та маневрує. Також, є можливість передачі координат цілі для HIMARS M142 із літака літак F-35B ― у парі він виступає розвідником.

Застосування The M142 HIMARS у світі

Установки HIMARS успішно застосовувалися у війні в Афганістані та для боротьби з Ісламською Державою в Іраку, та Сирії. В Афганістану вони зарекомендували себе завдяки точковими ударам по штабам лідерів Талібану, що змусило їх відступити та передислокуватися в Пакистані. Також в 2015―2018 рр. РСЗО розміщувалося в Йорданії, Іраку та Сирії й успішно знищували ІДІЛ на сході Сирії, на кордоні з Туреччиною та підтримували сирійських повстанців проти боротьби з режимом Сирійських демократичних сил.

Робота HIMARS M142 в Україні на Запоріжжі

Після отримання Україною РСЗО HIMARS було продемонстровано фото та відео роботи установок у Запорізькій області ― фото та відео публікували Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб ЗСУ.

Валерій Залужний підтвердив знищення визначених цілей нашими артилеристами за допомогою HIMARS М142 точковими ударами. Фантастичне відео опублікував Генштаб:





Фото – Генштаб ЗСУ Facebook

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