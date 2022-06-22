Байрактар: що це, як працює та скільки коштує

Безпілотник Байрактар: що це, як він працює та чому такий корисний для України

У 2021 році Україна закупила в турецького заводу безпілотники Байрактари ― тоді експерти пророкували, що російське ППО буде легко їх збивати. Проте після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, виявилося, що путінські війська не мають жодного ефективного способу збити Байрактар, а безпілотники палять росіян в Україні тисячами.

Фото ― Армія Інформ

Більше на тему: Народний Байрактар: Сергій Притула збирає гроші на безпілотники, замість подарунка до дня народження

Коли говорять про БПЛА Байрактар, мається на увазі «Байрактар ТБ2» ― результат роботи турецького промисловця Байрактара, який і випускає ці «пташечки».

Байрактар ― це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії Baykar Makina. Він вирізняється тим, що може нести кілька ракет, має високу дальність та здатен підніматися на велику висоту. Це виявилося критично важливим під час протистояння українських військових полномасштабному російському вторгненню в Україну з 24 лютого 2022.

Байрактар ― характеристики

Кожна система Bayraktar TB2 складається з 6-ти літальних апаратів, двох наземних станцій керування (GCS), трьох наземних терміналів даних (GDT), двох дистанційних відеотерміналів (RVT) і обладнання наземної підтримки.

Довжина: 6,5 м;

висота: 2,2 м;

розмах крила: 12 м;

максимальна злітна маса: 650 кг;

вантажопідйомність: 150 кг (з них 55 кг оптико-електронна станція);

максимальна швидкість: 222 км/год.;

крейсерська швидкість: 130 км/год.;

радіус зв’язку з центром керування: 150 км, оновлена версія — до 300 км;

стеля: 8200 м;

автономність: 27 год.;

паливо: 300 л бензину;

оператори: 3 людини наземного центру керування

Байрактар може нести на собі бомби або ракети. Серед них лазерно керовані, термобалістичні, протитанкові, бомби 81мм та модульні боєприпаси із різними боєголовками із двигуном або без.

Як працює Байрактар

БПЛА Bayraktar TB2 керується з наземної станції, яка постійно може переміщуватися. Її оснащено стелажними шафами, блоком кондиціонування повітря, системою фільтрації повітря NBC, блоками живлення, системами бездротового зв’язку та системами внутрішнього зв’язку, що робить її фактично незалежною одиницею. Станції здатні перехоплювати керування безпілотниками одна одної, що дозволяє швидко змінювати тактику. Особливо цікавим є те, що оперативний радіус дії дронів вираховується не від точки старту, а від найближчої станції керування і контролю, або від ретранслятора сигналів.

На 24 лютого в України було 20 Байрактарів на озброєнні, й вони продемонстрували високу ефективність у знищенні російських загарбників, знищуючи цілі колони техніки. Російська ППО практично безсила проти Байрактарів, наприклад, безпілотники знищили один зі штабів 35-ї армії РФ, кілька засобів РЕБ та штабів меншого рівня, які мають бути захищеними ППО.

Байрактари на українському озброєнню успішно знищили російський гелікоптер типу Мі-8 при спробі висадки росіян на острові Зміїний.

Скільки коштує Байрактар

Ціна Bayraktar TB2 як одного літального аппарата важко вираховується. Це пов’язано із тим, що ціна йде за комплекс Bayraktar TB2, а не за один літальний апарат.

Експерти називають вартість комплекту від $30 до $70 мільйонів за комплект із 6 безпілотників, двох мобільних наземних пунктів управління та комплекту озброєнь. Туди ж входить програма навчання для операторів та обслуговуючого персоналу.

Один окремий Байрактар може коштувати від 5 до 6 мільйонів доларів. Зокрема, литовські активісти зібрали трохи більше 5 мільйонів євро на Байрактар для України.

Сергій Притула 22 червня оголосив збір на 3 Байрактара для Української армії ― збір триватиме тиждень. Притула попросив, щоб українці надсилали гроші на Байрактари замість подарунків та привітань із днем народження самого Притули.

У березні 2022 ефективність роботи Байрактарів надихнула українців. Військовий Тарас Боровик написав пісню «Байрактар» про те, як українці знищують російських окупантів. Пісня стала хітом та символом українського незламного духу.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.