Байрактар: что это, как работает и сколько стоит

Беспилотник Байрактар: что это, как он работает и почему так полезен для Украины

В 2021 году Украина закупила у турецкого завода беспилотники Байрактары – тогда эксперты предсказывали, что российское ПВО будет легко их сбивать. Однако после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, оказалось, что путинские войска не имеют никакого эффективного способа сбить Байрактар, а беспилотники жгут россиян в Украине тысячами.

Фото ― Армія Інформ

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Когда говорят о БПЛА Байрактар, имеется в виду «Байрактар ​​ТВ2» ― результат работы турецкого промышленника Байрактара, выпускающего эти «птички».

Байрактар ― это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании Baykar Makina. Он отличается тем, что может нести несколько ракет, имеет высокую дальность и способен подниматься на большую высоту. Это оказалось критически важным во время противостояния украинских военных полномасштабному российскому вторжению в Украину с 24 февраля 2022 года.

Байрактар ― характеристики

Каждая система Bayraktar TB2 состоит из 6 летательных аппаратов, двух наземных станций управления (GCS), трех наземных терминалов данных (GDT), двух дистанционных видеотерминалов (RVT) и оборудования наземной поддержки.

Длина: 6,5 м;

высота: 2,2 м;

размах крыла: 12 м;

максимальная взлетная масса: 650 кг;

грузоподъемность: 150 кг (из них 55 кг ― оптико-электронная станция);

максимальная скорость: 222 км/ч;

крейсерская скорость: 130 км/ч;

радиус связи с центром управления: 150 км, обновленная версия ― до 300 км;

потолок: 8200м;

автономность: 27 час;

топливо: 300 л бензина;

операторы: 3 человека наземного центра управления

Байрактар может нести на себе бомбы или ракеты. Среди них лазерно управляемые, термобаллистические, противотанковые, бомбы 81мм и модульные боеприпасы с разными боеголовками с двигателем или без.

Как работает Байрактар

БПЛА Bayraktar TB2 управляется с наземной станции, постоянно может перемещаться. Он оснащен стеллажными шкафами, блоком кондиционирования воздуха, системой фильтрации воздуха NBC, блоками питания, системами беспроводной связи и системами внутренней связи, что делает ее фактически независимой единицей. Станции способны перехватывать управление беспилотниками друг друга, что позволяет быстро менять тактику. Особенно интересно то, что оперативный радиус действия дронов вычисляется не от точки старта, а от ближайшей станции управления и контроля или от ретранслятора сигналов.

На 24 февраля у Украины было 20 Байрактаров на вооружении, и они продемонстрировали высокую эффективность в уничтожении российских захватчиков, уничтожая целые колонны техники. Российские ПВО практически бессильны против Байрактаров, например, беспилотники уничтожили один из штабов 35-й армии РФ, несколько средств РЭБ и штабов меньшего уровня, которые должны быть защищены ПВО.

Байрактары на украинском вооружении успешно уничтожили российский вертолет типа Ми-8 при попытке высадки россиян на острове Змеиный.

Сколько стоит Байрактар

Цена Bayraktar TB2 как одного летательного аппарата рассчитывается с трудом. Это связано с тем, что цена идет за комплекс Bayraktar TB2, а не за один летательный аппарат.

Эксперты называют стоимость комплекса от $30 до $70 миллионов за комплект из шести беспилотников, двух мобильных наземных пунктов управления и комплекта вооружений. Туда же входит программа обучения операторов и обслуживающего персонала.

Один отдельный Байрактар ​​может стоить от 5 до 6 миллионов долларов. В частности, литовские активисты собрали чуть больше 5 миллионов евро на Байрактар ​​для Украины.

Сергей Притула 22 июня объявил сбор на 3 Байрактара для Украинской армии ― сбор продлится неделю. Притула попросил, чтобы украинцы присылали деньги на Байрактары вместо подарков и поздравлений с днем ​​рождения самого Притулы.

В марте 2022 года эффективность работы Байрактаров вдохновила украинцев. Военный Тарас Боровик написал песню Байрактар ​​о том, как украинцы уничтожают российских оккупантов. Песня стала хитом и символом украинского несокрушимого духа.

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