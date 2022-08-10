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ATACMS: характеристики та дальність ракетного комплексу ATACMS

10.08.2022

У тимчасово окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи на російській військовій базі, з якої бомбардують Україну. Командування повітряних сил ЗСУ повідомляють про 9 знищених літаків рф. Мережею ширяться чутки, що це робота ATACMS. Та військове командування це не підтверджує і не спростовує. Редакція STB.UA розповідає, чим особливі ATACMS, та чому в росіян «бавовняна» паніка.

Ракети ATACMS: характеристики та дальність ракетного комплексу ATACMS

фото – ТГ Єрмак

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ATACMS ― американський оперативно-тактичний ракетний комплекс, що є балістичною ракетою малої дальності. Виробляється компанією Lockheed Martin та має багато модифікацій. 

Як відомо, росія та білорусь використовують протиракетні комплекси С-300 ― але, по суті, вони застарілі модифікації радянських технологій. Американські ракети ATACMS теоретично ефективні проти С-300, які не здатні перехоплювати їх.

Що таке ATACMS ― характеристики

Ракети ATACMS призначені для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади ПММ, розташовані в глибині оборони противника в будь-яких погодних умовах, у будь-який час.

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Є багато модифікацій ракет, проте як мінімум одна офіційно має дальність 270 км, тому здатні нанести подібні удари по російській техніці ― MGM-168A ATACMS Block 4A. До речі, її точність 10-20 метрів, тож підходить для нанесення точкових ударів.

  • Рік початку експлуатації: 2003
  • Кількість ступенів: 1
  • Довжина: 4 м
  • Діаметр: 0,61 м
  • Розмах крил: 1,4 м
  • Маса: немає даних
  • Маса ГЧ: 227 кг
  • Тип ГЧ: Осколково-фугасна WDU-18/B
  • Дальність стрільби: 270 км
  • Тип системи управління: ІНС + GPS
  • Точність (КІВ): 10-20 м

Окрім того існує кілька інших модернізацій, переважно призначених для ураження піхоти, їх дальність невелика, лише в одної 300 км.

Ракети ATACMS: характеристики та дальність ракетного комплексу ATACMS

Ракети ATACMS запускаються з модернізованої M270 MLRS (дві ракети) або HIMARS (одна ракета).

Використання ATACMS в Україні

Наразі точно ніхто не повідомляє, чи використовуються ATACMS в Україні, проте військові експерти стверджують, що ракети вже в роботі.

Ракети ATACMS: характеристики та дальність ракетного комплексу ATACMS

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Після того, як 9 серпня відбулися вибухи на російській військовій авіабазі біля міста Саки в Криму, у Мережі поширилися чутки, що це робота української армії з ATACMS. Військове командування не підтверджує і не спростовує цю інформацію.

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