Ракеты ATACMS: характеристики и дальность ракетного комплекса ATACMS

ATACMS: характеристики и дальность ракетного комплекса ATACMS

Во временно оккупированном Крыму 9 августа прогремели взрывы на российской военной базе, из которой бомбят Украину. Командование воздушных сил ВСУ сообщают о 9 уничтоженных самолетах рф. По сети ходят слухи, что это работа ATACMS. Но военное командование это не подтверждает и не опровергает. Редакция STB.UA рассказывает, чем особенные ATACMS, и почему у россиян «бавовняна» паника.

Фото — ТГ Ермак

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ATACMS ― американский оперативно-тактический ракетный комплекс, являющийся баллистической ракетой малой дальности. Производится компанией Lockheed Martin и имеет множество модификаций.

Как известно, россия и беларусь используют противоракетные комплексы С-300 ― но, по сути, они устаревшие модификации советских технологий. Американские ракеты ATACMS теоретически эффективны против С-300, которые не способны их перехватывать.

Что такое ATACMS ― характеристики

Ракеты ATACMS предназначены для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, составы ГСМ, расположенные в глубине обороны противника в любых погодных условиях, в любое время.

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Есть много модификаций ракет, однако как минимум одна официально имеет дальность 270 км, поэтому способны нанести подобные удары по российской технике MGM-168A ATACMS Block 4A. Кстати, ее точность 10-20 метров, поэтому подходит для нанесения точечных ударов.

Год начала эксплуатации: 2003

Количество ступеней: 1

Длина: 4 м

Диаметр: 0,61 м

Размах крыльев: 1,4м

Масса: нет данных

Масса ГЧ: 227 кг

Тип ГЧ: Осколочно-фугасная WDU-18/B

Дальность стрельбы: 270 км

Тип системы управления: ИНС+GPS

Точность (КИС): 10-20 м

Кроме того, существует несколько других модернизаций, преимущественно предназначенных для поражения пехоты, их дальность 300 км.

Ракеты ATACMS запускаются с модернизированной M270 MLRS (две ракеты) или HIMARS (одна ракета).

Использование ATACMS в Украине

Пока точно никто не сообщает, используются ли ATACMS в Украине, однако военные эксперты утверждают, что ракеты уже в работе.

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После того, как 9 августа произошли взрывы на российской военной авиабазе возле Саки в Крыму, в Сети распространились слухи, что это работа украинской армии как раз ATACMS. Военное командование не подтверждает и не опровергает никаких слухов.

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